Dharavi Redevelopment: मुंबईतील हिरवळीवर पालिकेचा घाला! धारावी पुनर्विकासासाठी ८,००० झाडांवर कुऱ्हाड

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली मुंबईतील आधीच कमी होत चाललेल्या हिरवळीवर मोठा घाला घातला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी धारावीतील आठ हजार झाडे बाधित होणार आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे धारावीतील झाडे तोडून त्याची कथित भरपाई म्हणून तब्बल ९० किमी दूर पालघर जिल्ह्यात ९० एकर जमिनीवर २२,९०४ झाडे लावण्याचा अजब दावा विकसक आणि पालिकेकडून केला जात आहे..धारावीतील नगर भूमापन क्र. २ आणि ३ (सब प्लॉट-बी) येथील पुनर्वसन इमारतींच्या उत्खननासाठी पहिल्याच टप्प्यात १,६९३ झाडे हटवली जाणार आहेत. मेमधील पाहणीत या ठिकाणी २,००५ झाडे आढळली होती. त्यापैकी ८७१ झाडे तोडली जाणार आहेत. तर ८२२ झाडांचे पुनर्रोपण केले जाईल. मात्र पुनर्रोपण केलेल्या झाडांपैकी बहुतांश झाडे जगवण्यात अपयश आल्याचा पूर्वानुभव असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे..Mumbai News: 'बाबरी' पाडली जाऊ नये म्हणणे देशद्रोह नव्हे, मुंबई पोलिसांचा तडीपारीचा आदेश रद्द; हायकोर्टाचे निरीक्षण.हिरवळ संपवण्याचा धडाकाकेवळ धारावीच नव्हे, तर ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव्ह भूमिगत बोगदा, अंधेरी विमानतळ परिसरातील बांधकाम, कांदिवली चारकोप येथील अदाणी इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, मलबार हिल पुनर्विकास, आयआयटी पवई, बीएआरसी जोडरस्ता, हिरानंदानी परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन, घाटकोपर एसआरए, पोईसर गाव आणि बोरिवलीतील विविध पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी मुंबईतील आणखी १,४४३ झाडे बाधित होणार आहेत. .Mumbai Crime: लोक भवनाच्या नावाखाली रेल्वे तिकीट घोटाळा! खोटे शिक्के अन् राज्यपालांची बनावट सही, सूत्रधारासह ३ रेल्वे एजंट अटकेत.त्यापैकी ९०२ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या उद्यान विभागाने वृक्ष प्राधिकरणासमोर ठेवला आहे. विकासाच्या नावाखाली मुंबईतील उरलीसुरली हिरवळ संपवण्याचा धडाका प्रशासनाने लावल्याची टीका होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.