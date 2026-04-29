Mumbai: महापालिकेचा 'बॅकडेटेड' कारभार सीसीटीव्हीत कैद; ४३ दिवस जुनी नोटीस लावून वृक्षतोडीचा घाट

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने मालाडमध्ये नियमांना हरताळ फासत चक्क 'बॅकडेटेड' नोटीस लावून हेरिटेज झाडे तोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ११ मार्चची तारीख असलेली नोटीस प्रत्यक्षात २३ एप्रिल रोजी लावली गेल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज रहिवाशांनी समोर आणले असून, या 'घोटाळ्या'मुळे पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..मालाड (पश्चिम) येथील मामलेतदार वाडी रोड क्रमांक ६ वर पाच जुनी झाडे आहेत. नियमानुसार, झाड तोडण्यापूर्वी ३० दिवस आधी नोटीस देऊन नागरिकांचे आक्षेप मागवणे बंधनकारक आहे. महापालिकेने जारी केलेल्या नोटिशीवर ११ मार्च २०२६ ही तारीख छापली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही नोटीस २३ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ६:२३ वाजता दोन व्यक्तींनी झाडावर चिकटवली. सीसीटीव्ही फुटेजमुळे हा बनाव उघड झाला असून, नागरिकांना आक्षेप घेण्याची कायदेशीर मुदत मिळण्यापूर्वीच ती 'संपलेली' दाखवण्याचा हा खोडसाळ प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..वृक्ष क्रमांक ०८ ते ११ ही झाडे ५० वर्षांपेक्षा जुनी असून ती 'हेरिटेज' श्रेणीत येतात. या झाडांमुळे वाहतुकीला कोणताही अडथळा नसताना आणि कोणाचीही तक्रार नसताना पालिकेने स्वतःहून तोडणीची नोटीस का काढली0 असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. या झाडांचे वय किंवा हेरिटेज दर्जाची कोणतीही तपासणी न करताच ही घाई कोणाच्या हितासाठी केली जात आहे, यावरून संशयाचे धुके गडद झाले आहे.."एका खाजगी विकासकाच्या प्रकल्पाला फायदा पोहोचवण्यासाठी पालिका अधिकारी हे संगनमत करत आहेत," असा थेट आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे. मैत्री रेसिडेन्सी सोसायटीवर 'रेगुलर लाईन' लादण्याचा प्रयत्न आणि या झाडांची तोडणी याचा संबंध असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, ज्या गुरुकृपा सोसायटीच्या हद्दीत ही झाडे आहेत, त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना किंवा सुनावणीची संधी देण्यात आलेली नाही..हे संपूर्ण प्रकरण सध्या दिंडोशी सिटी सिव्हिल कोर्टात प्रलंबित आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना अशा प्रकारे बेकायदेशीर मार्गाने झाडे तोडण्याचा प्रयत्न करणे, हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.."बॅकडेटेड नोटीस लावून नागरिकांच्या हक्कांची फसवणूक करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि ही बेकायदेशीर नोटीस तत्काळ रद्द करावी," अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. याप्रकरणी पोलीस आयुक्त आणि वृक्ष प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.