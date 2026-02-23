Mumbai News: मुंबईकरांसाठी खुशखबर! फ्लायओव्हरखाली उभे राहणार सामुदायिक अर्बन फार्म; शहरी शेतीचा क्रांतिकारक प्रयोग

Mumbai urban farming project : मुंबईतील दुर्लक्षित भागांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नात, बृहन्मुंबई महानगरपालिका छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल १ जवळील उड्डाणपुलाखालील भागाचे एका मोठ्या सामुदायिक शहरी शेतात रूपांतर करण्याची योजना आखत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मुंबईतील वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे (WEH) कॉरिडॉरवरील या प्रकारचा हा पहिलाच प्रकल्प आहे. .ज्याचा उद्देश २४,००० चौरस फूट क्षेत्राला एका समृद्ध कृषी क्षेत्रात रूपांतरित करणे आहे. जिथे स्थानिक लोक फळे, भाज्या आणि इतर वनस्पती वाढवू शकतील. अधिकाऱ्यांच्या मते, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील T-1 अॅक्वा लाईन मेट्रो स्टेशनजवळील या प्रकल्पाचे काम पुढील महिन्यात सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पात बीएमसीची भूमिका जमीन, पाणी आणि वीज जोडणी पुरविण्यापुरती मर्यादित आहे, तर स्वच्छ पार्ले अभियान आणि पार्ले वृक्ष मित्र सारख्या स्थानिक संस्था उर्वरित काम हाताळत आहेत..MSRTC: पायवाटांना ब्रेक लागणार, आता आदिवासी पाड्यातही लालपरी धावणार; प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा."आमचे उद्दिष्ट केवळ सौंदर्यीकरण किंवा 'जॉगिंग ट्रॅक' तयार करण्याच्या पारंपारिक संकल्पनेच्या पलीकडे जाणे आहे. आम्ही शहरातील काँक्रीटच्या इमारतींमध्ये एक कार्यक्षम हिरवी परिसंस्था तयार करत आहोत," असे बीएमसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. "स्वच्छ पार्किंग मोहिमे"शी संबंधित वर्षा करंबळेकर म्हणाल्या की, प्रस्तावित योजनेअंतर्गत, बीएमसी फळे आणि भाज्यांच्या लागवडीसाठी अंदाजे ६ फूट x ३ फूट असे अनेक समर्पित क्षेत्र तयार करेल, जे स्थानिक रहिवासी स्वीकारू शकतात..त्या पुढे म्हणाल्या की, इतर उपनगरातील रहिवासी देखील या प्रकल्पात सहभागी होऊ शकतात. करंबळेकर यांच्या मते, आतापर्यंत फळे आणि भाज्यांच्या लागवडीसाठी २४ समर्पित क्षेत्रे विकसित करण्यात आली आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, लोकसहभाग आणि मागणीनुसार ही संख्या वाढवली जाईल. करंबळेकर यांच्या मते, या प्रकल्पात सहभागी कुटुंबे त्यांच्या स्वतःच्या प्लॉटची देखभाल आणि कापणी करण्याची जबाबदारी घेतील, ज्यामुळे महानगरात "शेती-ते-टेबल" संस्कृतीला चालना मिळेल..ST Smart Card: एसटीच्या सवलतीला लाभ घेण्यासाठी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य, रिचार्जही करावा लागेल; कसं मिळणार कार्ड?.त्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकल्पांतर्गत सर्व प्रकारची फळे आणि भाज्यांची लागवड केली जाईल. करंबळेकर यांच्या मते, या "सामुदायिक शहरी फार्म" मध्ये एक प्रात्यक्षिक क्षेत्र असेल जिथे लोकांना बाल्कनी आणि छतावरील बागकाम कौशल्ये शिकवली जातील. शेताचा एक छोटासा भाग रहिवाशांना अतिरिक्त उत्पादन विकण्याची संधी देखील देईल..करंबळेकर यांनी असेही सांगितले की "सामुदायिक शहरी फार्म" मध्ये एक अद्वितीय "नर्सरी" बांधली जाईल जिथे लोक शहराबाहेर प्रवास करताना त्यांच्या घरगुती रोपांची काळजी घेण्यासाठी ठेवू शकतील. त्यांनी पुढे सांगितले की "सामुदायिक शहरी फार्म" मुंबई शहरात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या कंपोस्टचा वापर फळे आणि भाज्या वाढवण्यासाठी करण्याची योजना आखत आहे..Mumbai Central Park: मुंबईत साकारणार देशातील पहिले ‘सेंट्रल पार्क', नागरिक-प्रशासन बैठकीत सादरीकरण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.