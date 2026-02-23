मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांसाठी खुशखबर! फ्लायओव्हरखाली उभे राहणार सामुदायिक अर्बन फार्म; शहरी शेतीचा क्रांतिकारक प्रयोग

Mumbai Sustainable Agriculture 2026: मुंबईच्या विमानतळ उड्डाणपुलाखाली २४,००० चौरस फूट शहरी शेत बांधले जाईल. रहिवासी स्वतः भाज्या पिकवू शकतील. कचरा कंपोस्ट वापरला जाईल. रोपांसाठी डेकेअर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
Mumbai Urban farm under flyover

Mansi Khambe
Mumbai urban farming project : मुंबईतील दुर्लक्षित भागांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नात, बृहन्मुंबई महानगरपालिका छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल १ जवळील उड्डाणपुलाखालील भागाचे एका मोठ्या सामुदायिक शहरी शेतात रूपांतर करण्याची योजना आखत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मुंबईतील वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे (WEH) कॉरिडॉरवरील या प्रकारचा हा पहिलाच प्रकल्प आहे.

