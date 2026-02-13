Mumbai News: डासांविरोधी लढा आता ठेकेदारांकडे! मुंबई महापालिकेच्या निर्णयावर टीका

मुंबई : मुंबईत डास नियंत्रणाचे काम आता मुंबई महापालिका स्वतः न करता खासगी ठेकेदारांच्या माध्यमातून करणार आहे. तीन वर्षांसाठी हे काम आऊटसोर्स करण्यात येणार आहे. यासाठी १७ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या निविदा जाहीर करण्यात आल्या आहेत; मात्र या निर्णयामुळे डासांविरोधातील लढा ठेकेदारांच्या भरवशावर राहणार असून भविष्यात डेंगी, मलेरियासारख्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढल्यास ठेकेदारांना जबाबदार धरले जाईल का, असा प्रश्न जाणकार विचारत आहेत. .चाचण्या, एमआयसीयू एनआयसीयू खासगी तत्त्वावर दिल्यावर आता डासांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीचेही खासगी कंत्राट देण्यात येणार आहे. मुंबईकरांच्या आरोग्याशी संबंधित डास नियंत्रणाचे काम खासगीकरणाद्वारे करण्याचा हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. महापालिकेच्या कीटकनाशक विभागाने वाहनांवर बसविलेल्या फॉगिंग मशीनद्वारे थर्मल फ्युमिगेशन करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. .Mumbai News: अन्न विभागाच्या सुनावण्या रखडल्या, स्थगितीमुळे संख्या वाढल्याचा दावा.पश्चिम उपनगरातील झोन तीन, चार आणि सातमधील १० विभागांत दररोज सकाळी ७ वाजल्यापासून आठ तास फॉगिंग केले जाणार आहे. प्रत्येक झोनसाठी एक वाहन आणि मशीन तैनात राहणार आहे. पालिकेकडे डास नियंत्रणासाठी स्वतंत्र विभाग आणि कर्मचारी उपलब्ध असताना हे काम खासगी ठेकेदारांना देण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, अशा संवेदनशील कामाचे खासगीकरण केल्यास जबाबदारी निश्चित करणे कठीण होऊ शकते..कामगार युनियनचा विरोधमहापालिका कामगार युनियनने या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शविला आहे. युनियनचे महासचिव प्रदीप नारकर यांनी सांगितले, की या निर्णयामुळे कीटकनाशक विभागातील सुमारे २,००० कर्मचारी बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. जनस्वास्थ्य तज्ज्ञांचे मत आहे, की जबाबदारीचे खासगीकरण केल्यास उत्तरदायित्व कमकुवत होते. अविरत चालणाऱ्या सेवांचे खासगीकरण होता कामा नये..महत्त्वाची बातमी! मुंबईतील 'या' मोठ्या उड्डाणपुलावर वाहनांना ३ महिने नो एन्ट्री; पण कोणत्या अन् पर्यायी मार्ग काय? जाणून घ्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.