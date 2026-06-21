मुंबई

Badlapur: मध्यरात्री २ वाजता २५०च्या वेगात BMWचा अपघात, दोघांचा मृत्यू; अवयव रस्त्यावर अर्धा किमीपर्यंत विखुरले, गाडीच्या इंजिनचे तुकडे

Badlapur BMW Car Accident : मुंबई-वडोदरा मार्गावर बीएमडब्ल्यू कारचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.
Badlapur BMW Accident

Badlapur BMW Accident

ESakal

Mansi Khambe
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बदलापूर : बदलापुरात बीएमडब्ल्यू कारचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातात BMW कारचा चक्काचूर झाला असून दोघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

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