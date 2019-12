महामार्गावरील बस थांब्यावर लटकलेला मृतदेह 

नालासोपारा : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर विरारच्या हद्दीत सकवार येथे एका 35 ते 40 वर्षीय इसमाचा बस थांब्याच्या लोखंडी गजाला गळफास असलेला मृतदेह आढळला आहे. मंगळवारी (ता. 17) सकाळी 8 वाजता ही घटना उघड झाली असून विरार पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. हेही वाचा - प्लास्टिकच्या गोणीत आढळला मृतदेह सध्या याबाबत अकस्मात मृत्यूची नोंद करून ही हत्या आहे की आत्महत्या, याचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर विरारच्या हद्दीत सकवार हे गाव आहे. गावच्या बस थांब्याच्या लोखंडी पाईपला नायलॉनची दोरी गळ्याला बांधून हा मृतदेह लटकवण्यात आला होता. हेही वाचा - वर-वधूला दिला कांद्याचा आहेर मंगळवारी सकाळी 8 च्या सुमारास गावच्या स्थानिकांना मृतदेह दिसल्यानंतर त्यांनी तत्काळ याची माहिती पोलिसांना दिली. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचत मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. अद्याप मृतदेहाची कोणतीही ओळख पटली नसल्याने अकस्मात मृत्यूची नोंद विरार पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. गळफास घेतला असतानाही मृतदेह जमिनीला चिकटला असल्याने ही हत्या की आत्महत्या, याचा शोध विरार पोलिस करीत आहेत. web title : The body was found hanging on a bus stop on the highway

Web Title: The body was found hanging on a bus stop on the highway