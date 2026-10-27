Palghar News: बोईसरमध्ये २५ वर्षीय तरुणाचा मृतदेह आढळला; आई-वडिलांनी व्यक्त केला संशय, पोलिसांकडून तपास

-संतोष घरतबोईसर : दांडीपाडा येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या पटांगणातील पाण्याच्या टाकीला दोरीने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत २५ वर्षीय तरुणाचा मृतदेह मंगळवारी (ता. २७) पहाटे आढळून आला. प्रतीक भगवान डुकले (वय २५, रा. तलवाडा) असे मृत तरुणाचे नाव असून, त्याच्या मृत्यूबाबत आई-वडिलांनी संशय व्यक्त केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.प्रतीक हा कामानिमित्त दांडीपाडा येथील एका चाळीत मित्रांसोबत भाड्याने राहत होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका मुलीचा पाठलाग केल्याच्या आरोपावरून २६ ऑक्टोबर रोजी त्याच्याविरोधात बोईसर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर त्याने राहत्या खोलीतील सामान आवरले आणि रात्री अकराच्या सुमारास मागील दरवाजाने बाहेर पडला. त्यावेळी तो घाबरलेल्या अवस्थेत असल्याचे त्याच्यासोबत राहणाऱ्या मित्राने सांगितल्याची माहिती आहे..२७ ऑक्टोबर रोजी पहाटे चारच्या सुमारास प्रतीकच्या आई-वडिलांना दूरध्वनीद्वारे घटनेची माहिती मिळाली. त्यांनी तातडीने दांडीपाडा येथे धाव घेतली. तेथे जिल्हा परिषद शाळेच्या पटांगणातील पाण्याच्या टाकीजवळ प्रतीकचा मृतदेह आढळून आला..घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी दिनेश बैसाणे आणि पोलीस निरीक्षक सुनील जाधव यांनी घटनास्थळी भेट दिली. फॉरेन्सिक पथकाच्या मदतीने घटनास्थळाची तपासणी करण्यात आली. तसेच सीसीटीव्ही चित्रण आणि अन्य आवश्यक पुरावे संकलित करण्यात आले आहेत. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी तारापूर येथील आरोग्य केंद्रात पाठविण्यात आला आहे..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.\rदरम्यान, प्रतीकच्या मृत्यूमागील परिस्थितीबाबत आई-वडिलांनी संशय व्यक्त केला असून, सर्व बाजूंनी तपास करून मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट करावे आणि आपल्याला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली आहे. पोलिसांच्या तपासानंतरच या घटनेमागील नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.