शिंदेंच्या कार्यक्रमात भलताच प्रकार, लावायचं होत वंदे मातरम लागलं बॉलिवूडचं गाणं, पुढे काय झालं पहाच; Video Viral

मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील कार्यक्रमात एक घोळ झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा पाठ्यक्रम अभियान 2026 चा सांगता समारंभ कार्यक्रमात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् ऐवजी बॉलीवूडमधील वंदे मातरम गाणं लागल्याचा प्रकार घडला. यावेळी कार्यक्रमात अनेक मंत्री आणि इतर राजकीय नेते उपस्थित असून त्यांना यावेळी काय करावे समजले नाही. मात्र तरीही त्यांनी या बॉलिवूड गाण्यावेळी स्तब्ध उभे राहून सन्मान दिला. शिंदेच्या कार्यक्रमातील हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठया प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .ठाणे येथे महाराष्ट्र शासन परिवहन विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने मराठी भाषिकांसाठी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा पाठ्यक्रम अभियान २०२६चा सांगता समारंभ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् सुरु केले जाईल अशी घोषणा करण्यात आली..BEST Bus Strike: मुंबईकरांचे हाल! बेस्ट कर्मचारी पुन्हा आक्रमक, संपावर जाण्यास ठाम .घोषणेनंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व मान्यवर उभे राहिले. परंतु राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् ऐवजी अनिल कपूर आणि माधुरी दीक्षित यांच्या पुकार चित्रपटातील गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी गायलेले गाणे वाजले. वंदे मातरम् ऐवजी भलतचं गीत लागल्याने भुवया उंचावल्या. यावेळी कार्यक्रमातील ज्येष्ठ साहित्यिक मधू मंगेश कर्णिक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह सर्व उपस्थित मान्यवर शांतपणे उभे राहिले..Andheri BEST Bus Accident: मुंबईत पुन्हा बेस्टचा अपघात! हँडब्रेक सोडताच बसची सहा वाहनांना धडक, तीन नागरिक जखमी.दरम्यान, कार्यक्रमातील हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून कार्यक्रमात ही तांत्रिक चूक कोणी केली, अशा चर्चा सुरू झाली. काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे पाटील यांनी हा व्हिडिओ ट्विटरवर पोस्ट केला असून त्यावर अनेक वापरकर्ते कमेंट करत आहेत. ज्यामध्ये एका वापरकर्त्याने असे म्हटले आहे की, 'आजच्या वैज्ञानिक युगात, कोणतीही भावना, प्रथा किंवा साहित्य जबरदस्तीने लादणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. काय स्वीकारावे किंवा नाकारावे, हा प्रत्येक व्यक्तीचा स्वतःचा विवेक आहे.' तर काहीजण हा एडिट केलेला व्हिडिओ असल्याचे म्हणत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.