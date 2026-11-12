Mumbai News: मुंबईला उडवणाऱ्या धमक्यांचे सत्र सुरूच, पुन्हा बॉम्बची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर

मुंबई : काही दिवसांपूर्वीच देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला बॉम्बने उडवून देण्याच्या धमकीचा ईमेल प्राप्त झाला होता. ज्यामध्ये महापौर कार्यालय, न्यायालयाची इमारत, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वरळी रेसकोर्स आणि अमिताभ बच्चन यांचा जलसा बंगला उडवणार असल्याचे म्हटले होते. या धमकीला आठवडा देखील उलटला नसताना आता पुन्हा मुंबईला बॉम्बने उडवणार असल्याचा मेल देण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आज गुरुवार (ता. १२) रोजी मुंबईत पुन्हा बॉम्बने उडवून देणारा धमकीचा मेल प्राप्त झाला आहे. या मेलमध्ये महापौर कार्यालय, मुंबईतील बँक, कोर्ट, अमिताभ बच्चन बंगला, महालक्ष्मी रेसकोर्स, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतराष्ट्रीय विमानतळाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तथापि, या धमकीनंतर परिसरात एकच गडबड उडाली असून सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर आल्या आहेत..वसईत दिवसाढवळ्या जीवघेणा थरार! माजी आमदारांचे निकटवर्तीय अन् सामाजिक कार्यकर्त्यावर चाकूहल्ला.या धमकीच्या मेलमध्ये महानगर पालिकेचा उल्लेख असल्याने पालिकेत सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर आल्या असून तातडीने तपास सुरू करण्यात आला. तपासणी पूर्ण झाली असून काहीही संशयास्पद आढळलं नसल्याची माहिती समोर आली आहे..मुंबई विमानतळाची आंतरराष्ट्रीय सेवा कायम! ११ कंपन्यांची उड्डाणे नवी मुंबईतून, नवे टर्मिनल उभारणार; प्रशासनाचा मास्टर प्लॅन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.