मुंबई

Mumbai News: मुंबईला उडवणाऱ्या धमक्यांचे सत्र सुरूच, पुन्हा बॉम्बची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर

Mumbai Bomb Threat: मुंबईला पुन्हा बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाल्याने सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून तपास आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना सुरू आहेत.
Mumbai Bomb Threat

Mumbai Bomb Threat

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : काही दिवसांपूर्वीच देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला बॉम्बने उडवून देण्याच्या धमकीचा ईमेल प्राप्त झाला होता. ज्यामध्ये महापौर कार्यालय, न्यायालयाची इमारत, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वरळी रेसकोर्स आणि अमिताभ बच्चन यांचा जलसा बंगला उडवणार असल्याचे म्हटले होते. या धमकीला आठवडा देखील उलटला नसताना आता पुन्हा मुंबईला बॉम्बने उडवणार असल्याचा मेल देण्यात आला आहे.

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