Mumbai Cleanliness: 'मुंबईला स्वच्छ शहराचा किताब का मिळू नये?' उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला फटकारे, इंदूरचा आदर्श घेण्याचे निर्देश

मुंबई : मुंबईतील सार्वजनिक रस्ते कचरामुक्त ठेवणे हे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. सार्वजनिक रस्त्यांवरील कचरा त्वरित हटवण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक विभाग अधिकाऱ्याला आदेश द्यावेत, असे आदेश बुधवारी (ता. १५) उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आयुक्तांना दिले. इंदूरला मिळालेला 'सर्वात स्वच्छ शहरा'चा किताब मुंबईला का मिळू नये, असा प्रश्न उपस्थित करीत न्यायालयाने महापालिकेला टोलाही लगावला..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.महापालिका आणि नागरिकांच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे शहरात सर्वत्र कचरा दिसतो. पावसाळ्यात पाणी साचते, गटारे-नाले तुंबतात, उघड्या गटारात पडून नागरिकांचे जीव जातात. आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. कांजूरमार्ग कचराभूमी परिसरातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत दाखल केलेल्या याचिकांवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली..इंदूरला भारतातील सर्वात स्वच्छ शहराचा किताब मिळाला. तेथील महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेमुळेच हा किताब मिळाला. मुंबईत इच्छाशक्ती असेल तर हे साध्य करणे कठीण नाही, असे उच्च न्यायालयाने सुनावले..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.भुंकणे हा 'राष्ट्रीय छंद'मुंबईत सार्वजनिक रस्त्यांवर कचरा टाकण्याची मुभा कोणालाही नाही, तरीही कचरा टाकला जातो. देशात थुंकणे हा तर चक्क 'राष्ट्रीय छंद' असल्याचे सांगत न्यायालयाने या समस्येवर चिंता व्यक्त केली. तसेच भुंकण्याबद्दलचा २५० रुपयांचा दंड अडीच हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे सुचवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.