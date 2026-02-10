TDR Fraud: विकसकाकडून वसुली करा! ‘टीडीआर’च्या गैरवापराप्रकरणी न्यायालयाचा पर्यायी उपाय

मुंबई : ‘टीडीआर’च्या गैरवापरात तथ्य आढळल्यास संबंधितांनी तिसऱ्या पक्षाच्या जमीन मालकांविरुद्ध मालकी हक्काचे दावे दाखल न करता विकसकाकडून आर्थिक मूल्य वसूल करावे,’ असा पर्यायी उपाय उच्च न्यायालयाने नुकताच एका प्रकरणात सुनावणीवेळी नोंदवला..एखाद्या वादग्रस्त मालमत्तेतील हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) दुसऱ्या भूखंडावर वापरल्यास त्या मालमत्तेचा मालक संबंधित भूखंडावर बांधलेल्या सदनिकेवर अधिकार सांगू शकत नाही, असे निरीक्षणही न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने नोंदवले, तसेच ठाणे येथील कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय अंशतः रद्द करताना एकलपीठाने टीडीआरचे कायदेशीर स्वरूप स्पष्ट करून अशा हक्कांशी संबंधित दिवाणी दाव्यांची व्याप्तीही मर्यादित केली..Mumbai Crime: भयानक! शीर धडापासून वेगळं, शरीर कुजलेल्या अवस्थेत अन्... मुंबईच्या जुहू बीचवर व्यक्तीचा मृतदेह आढळला, धक्कादायक सत्य समोर.विनोद आनंद यांनी ठाणे येथील सर्व्हे क्रमांक २९/६ मधील जमिनीवर मालकी हक्क सांगितला, या जमिनीचा एक मोठा भाग म्हणजे एकूण १२,५३८.२९ चौरस मीटर जमिनीपैकी ७,९६४.६७ चौरस मीटर जागा ‘विकास’ आरक्षणाखाली महापालिकेला सुपूर्द केली होती. त्यामुळे एका विकसकाच्या नावाने टीडीआर निर्माण करून हाच टीडीआर नंतर याचिकाकर्ते अब्दुल अझीझच्या मालकीच्या शेजारच्या जमिनीवर बांधकामासाठी वापरला..अब्दुल यांनी स्वतंत्रपणे त्याच विकसकाला बांधलेल्या सदनिकांच्या बदल्यात विकासाचे हक्क दिले होते. टीडीआरचा वापर करून बांधलेल्या सदनिका जमिनीवर असल्याचा दावा करून आनंद यांनी शेजारच्या जमीन मालकांना दाव्यात सामील करून घेण्याचा व त्यांना वाटप केलेल्या ४१ सदनिकांवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केला..Navi Mumbai: नवी मुंबईकरांना दिलासा! गावठाण घरांवरील अन्यायकारक दंड रद्द करण्याचा निर्णय; गरजू ग्रामस्थांना न्याय.सदनिकांचे मोबदला म्हणून वाटपभूखंडाच्या एका भागापासून टीडीआर वेगळा करून दुसऱ्या जमिनीच्या तुकड्यावर वापरून त्याचे स्थावर मालमत्तेचे वैशिष्ट्य संपुष्टात येते आणि त्या जमिनीशी असलेला संबंधही संपतो, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. दाव्यातील मालमत्तेच्या भागातून निर्माण झालेल्या टीडीआरचा वापर हा, टीडीआर वापरलेल्या जमिनीच्या मालकाला दाव्यात सामील करण्याचे कारण नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. संबंधित ४१ सदनिकांवरील टीडीआरचा दावा फेटाळून लावला. या सदनिका शेजारच्या जमीनमालकांनी दिलेल्या विकास हक्कांच्या करारानुसार मोबदला म्हणून वाटप केल्या होत्या आणि त्यांचा थेट टीडीआरशी संबंध नसल्याचेही स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.