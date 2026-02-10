मुंबई

TDR Fraud: विकसकाकडून वसुली करा! ‘टीडीआर’च्या गैरवापराप्रकरणी न्यायालयाचा पर्यायी उपाय

Mumbai High Court: टीडीआरच्या गैरवापराप्रकरणी न्यायालयाने संबंधितांना पर्यायी उपाय सुचवला आहे. मालकी हक्काचे दावे दाखल न करता आर्थिक मूल्य वसूल करावे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
High Court solution on TDR Misuse

High Court solution on TDR Misuse

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : ‘टीडीआर’च्या गैरवापरात तथ्य आढळल्यास संबंधितांनी तिसऱ्या पक्षाच्या जमीन मालकांविरुद्ध मालकी हक्काचे दावे दाखल न करता विकसकाकडून आर्थिक मूल्य वसूल करावे,’ असा पर्यायी उपाय उच्च न्यायालयाने नुकताच एका प्रकरणात सुनावणीवेळी नोंदवला.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
mumbai high court

Related Stories

No stories found.