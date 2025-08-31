मुंबई

Mumbai News: एमपीसीबी व महानगरपालिकांना कायदेशीर नोटीस, न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल ठपका

Mumbai High Court: गणेशमूर्ती विसर्जन प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच मुंबई ठाणे मीरा भाईंदर आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
High Court
High Courtsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकाकर्ते रोहित जोशी आणि इतर यांच्या वतीने ॲडव्होकेट रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) तसेच मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

