Mumbai News: एमपीसीबी व महानगरपालिकांना कायदेशीर नोटीस, न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल ठपका

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकाकर्ते रोहित जोशी आणि इतर यांच्या वतीने ॲडव्होकेट रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) तसेच मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे..२५ ऑगस्ट २०२५ रोजी एमपीसीबीने जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. या परिपत्रकात सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलाशयांमध्ये "इतर पर्याय उपलब्ध नसल्यास" विसर्जन करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, २४ जुलै २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, सहा फुटांपर्यंतच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यामुळे एमपीसीबीचे परिपत्रक हे न्यायालयाच्या आदेशाचा स्पष्ट अवमान असल्याचा ठपका नोटीसमध्ये ठेवण्यात आला आहे..Maratha Reservation Protest: मराठा मोर्चामुळे मुंबई ठप्प! आझाद मैदानातील व्यापाराला फटका, व्यापारी संघटना चिंतेत.नोटीससोबत नैसर्गिक जलाशयांमध्ये लहान मूर्तींचे विसर्जन झाल्याचे छायाचित्रात्मक पुरावेही सादर करण्यात आले आहेत. या नोटीसमध्ये एमपीसीबीला परिपत्रक तात्काळ मागे घेण्याची, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची आणि ४८ तासांच्या आत लेखी उत्तर देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा एमपीसीबी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाईल, असा इशारा ॲडव्होकेट भट्टाचार्य यांनी दिला आहे..२४ जुलै २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला होता. गणेशोत्सवात पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे आणि नैसर्गिक जलाशयांचे प्रदूषण रोखले जावे यासाठी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले होते की , सहा फुटांपर्यंतच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच करणे बंधनकारक असेल. नैसर्गिक तलाव, समुद्र किंवा नद्यांमध्ये या मूर्तींचे विसर्जन करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली होती..यासंदर्भात एमपीसीबी व स्थानिक महानगरपालिका यांना कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले गेले होते.परंतु , एमपीसीबीने २५ ऑगस्टला जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकात "इतर पर्याय उपलब्ध नसल्यास" सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्ती नैसर्गिक जलाशयात विसर्जित करता येतील अशी मुभा दिली. हाच मुद्दा न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमानाचा ठरला असून त्यावरून ही कायदेशीर कारवाई उभी राहिली आहे..उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची पहिली रचना कोणी केली?."उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करून एमपीसीबीने परिपत्रक काढले आहे. पर्यावरण आणि न्यायालयाचा सन्मान राखण्यासाठी हे परिपत्रक तात्काळ मागे घ्यावे, अशी आमची स्पष्ट मागणी आहे.".