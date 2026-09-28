Mumbai News: कोपर्डी प्रकरणी उच्च न्यायालय करणार घटनास्थळाची पाहणी; प्रत्यक्ष पडताळणीचा निर्णय

मुंबई : कोपर्डी (अहिल्यानगर) बलात्कार-हत्या प्रकरणातील दोषींना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या पुष्टीकरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने घटनास्थळाची भौगोलिक परिस्थिती आणि साक्षीदारांच्या जबाबांतील घटनाक्रम यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साक्षीदारांनी आरोपींच्या हालचाली जेथून पाहिल्याचा दावा केला, तेथून प्रत्यक्षात घटनास्थळ, रस्ता आणि आरोपींची ये-जा दिसणे शक्य होते का, तसेच पीडितेची सायकल आणि कपडे आढळलेल्या ठिकाणांतील अंतर व परिसराची रचना काय आहे, हे न्यायालय प्रत्यक्ष पाहणार आहे..न्या. भारती डांगरे आणि न्या. आशीष चव्हाण यांच्या खंडपीठाकडून २ ऑक्टोबरला ही पाहणी केली जाणार आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम अंतर्गत होणारी ही पाहणी नवीन पुरावा गोळा करण्यासाठी नसून, कनिष्ठ न्यायालयासमोर नोंदविलेल्या पुराव्याचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. घटनास्थळ आणि त्याभोवतीची परिस्थिती या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विशेषतः घटनेच्या वेळेचा घटनाक्रम, साक्षीदारांची घटनास्थळापासूनची स्थिती आणि त्यांनी आरोपींच्या हालचाली पाहिल्याचा केलेल्या दाव्याबाबत अधिक स्पष्टता आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदवले आहे..Mumbai News: कल्याण, अंबरनाथला २० हजार घरे उभारणार; एक रुपया प्रति एकराची किंमत, सामान्यांच्या स्वप्नाला शिवशाहीमुळे बळ .१३ जुलै २०१६ रोजी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे १५ वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून तिची निघृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये तिघांना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर दोषींनी शिक्षेला आव्हान देऊन उच्च न्यायालयात अपील केले, तर राज्य सरकारने फाशीच्या शिक्षेच्या पुष्टीकरणासाठी याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणातील तिसरा दोषी जितेंद्र शिंदेचा सप्टेंबर २०२३ मध्ये कारागृहात मृत्यू झाला आहे..मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर अपघात, २ गाड्या दरीत कोसळल्या; एकाचा मृत्यू.रचना समजणे आवश्यक !पीडित मुलीची सायकल एका ठिकाणी, तर तिचे कपडे त्याच्या विरुद्ध दिशेच्या शेतात आढळल्याचे सरकारने निदर्शनास आणून दिले. या दोन्ही ठिकाणांतील अंतर आणि प्रत्यक्ष घटनास्थळाची रचना समजून घेणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले.एका साक्षीदाराने आरोपी मोटारसायकलवरून ये-जा करीत असल्याचे पाहिल्याचे सांगितले आहे. हा साक्षीदार ज्या ठिकाणी बसला होता, तेथून रस्ता कितपत दिसत होता, तसेच त्या ठिकाणाहून आरोपींच्या हालचाली प्रत्यक्ष दिसणे शक्य होते का, याबाबत न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान प्रश्न उपस्थित केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.