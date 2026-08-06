Nitin Gadkari: घृणास्पद, आक्षेपार्ह आणि अश्लील कंटेंट; गडकरींची बदनामी करणाऱ्या पोस्ट हटवा, हायकोर्टाचे आदेश

मुंबई : इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या (ई-२०) वादावरून केंद्रीय मंत्री नितीन बदनामी करणारा समाजमाध्यमांवरील मजकूर अत्यंत घृणास्पद, आक्षेपार्ह आणि अश्लील असल्याचे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने तो तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. मेटा, एक्स कॉर्प आणि गुगल एलएलसी या कंपन्यांना न्यायालयाने कडक निर्देश देताना अशा मजकुराला ऑनलाइन माध्यमांत अजिबात स्थान देता कामा नये, असे कडक शब्दांत सुनावत गडकरी यांना दिलासा दिला..न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर बुधवारी (ता. ५) या प्रकरणाची सुनावणी झाली. समाजमाध्यम कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एखाद्या व्यक्तीविषयी केवळ विष ओकणारा असा मजकूर ऑनलाइन व्यासपीठांवरून स्वतःहून हटवला गेला पाहिजे. या कंपन्यांकडे प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना आक्षेपार्ह मजकूर ओळखून तो तातडीने हटवणारी स्वयंचलित यंत्रणा त्यांच्याकडे का नाही, दाद मागण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळच का यावी, असे सवालही न्यायालयाने गडकरी यांना दिलासा देताना केले..Mumbai News: मुंबईत लिफ्टच्या डकमध्ये कार कोसळली, थेट २५ फूट खोलात पडली; थरारक Video Viral.'डीपफेक'वर कारवाई करा भविष्यात अशा प्रकारचा 'डीपफेक' किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून तयार केलेला खोटा मजकूर प्रसिद्ध झाल्यास गडकरी यांनी थेट संबंधित व्यासपीठाकडे दाद मागावी आणि त्या कंपन्यांनी त्यावर विनाविलंब कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी सर्व प्रतिवादी कंपन्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर ठेवली आहे..काय आहे प्रकरण?इथेनॉल मिश्रित इंधन (ई-२०) धोरणावरून काही समाजमाध्यम खात्यांवरून नितीन गडकरी यांच्याविरोधात जाणीवपूर्वक बदनामीकारक आणि 'डीपफेक' स्वरूपाचा मजकूर पसरवला जात होता. याप्रकरणी गडकरी यांनी मेटा, गुगल आणि एक्स कॉर्प या कंपन्यांविरोधात उच्च न्यायालयात दिवाणी दाव्यामार्फत अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता. हा सर्व आक्षेपार्ह मजकूर तत्काळ हटवावा, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली होती..MI Cape Town: Mumbai Indians फ्रँचायझीच्या संघाने ट्रेंट बोल्टला रिलीज केले; राशिद खान, निकोलस पूरन, कागिसो रबाडा संघात....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.