धर्म बघून तडीपार केलं का? हायकोर्टाचा मुंबई पोलिसांना सवाल, आंदोलन तर सगळेच पक्ष करत होते

मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या तडीपारच्या आदेशाला हायकोर्टानं अवैध आणि कठोर असल्याचं म्हणत रद्द ठरवलं. मंगळवारी या प्रकरणी कोर्टात सुनावणी झाली त्यावेळी हायकोर्टानं पोलिसांना खडे बोल सुनावले. मुंबई पोलिसांनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या दोन पदाधिकाऱ्यांना तडीपारचे आदेश दिले होते. हायकोर्टानं यावर, ते एका विशिष्ट धर्माचे आहेत म्हणून कारवाई केली का? असा सवाल केला..न्यायमूर्ती माधव जे जामदार यांच्या एकल पीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते फिरोज अब्दुल वहाब खान आणि मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल अन्सारी यांनी तडीपारच्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं. मुंबई पोलिसांनी ३ डिसेंबर २०२५ रोजी एक वर्षासाठी तडीपराच आदेश दिला होता..१६ दिवसांपूर्वी उद्घाटन, १६ कोटींचा पूल पहिल्याच पावसात खचला; काँग्रेस नेता पोहोचला दुर्बिण घेऊन.पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत न्यायमूर्तींनी म्हटलं की, एफआय़आरमध्ये घोषणाबाजीशिवाय काहीच नाही. तसंच त्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसानही केलं नाहीय. आंदोलनात काही राजकीय पक्ष आणि स्थानिकही होते. परवानगीशिवाय आंदोलन केलं म्हणून कुणाला तडीपार करता येत नाही. अशी निवडक पद्धतीनं कारवाई केली जाऊ शकत नाही अशा स्पष्ट शब्दात हायकोर्टानं पोलिसांना सुनावलं..न्यायालयाने विचारलं की, तुम्ही काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई केली का? की याचिकाकर्ते एकाच धर्माचे आहेत म्हणून त्यांच्यावर कारवाई केलीत? आंदोलन तर सगळ्याच राजकीय पक्षांचं होतं..पोलिसांच्या वतीने सरकारी वकिलांनी बाजू मांडताना तडीपार कारवाई योग्य असल्याचा दावा केला. याचिकाकर्त्यांचे बंदी असलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाशी संबंध असल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र याचिकाकर्त्यांनी हे दावे फेटाळून लावले. त्यावर न्यायमूर्तींनी म्हटलं की, पोलिसांनी दिलेल्या नोटीसीत याचा काहीच उल्लेख नाहीय..सरकारी वकिलांनी असाही युक्तिवाद केला की, अधिकाऱ्यांनी धर्माच्या आधारे कारवाई केली नाही. पण याचिकाकर्ते धर्माच्या आधारे गोंधळ घालत होते हे निषेधार्ह आहे. पीएफआयवर बंदीनंतर नवी पार्टी सुरू केलीय. हे फक्त कपडे बदलण्यासारखं आहे, आत्मा तोच आहे. पोलिसांनी यावेळी वक्फ बिल, बाबर मस्जिद यावरून झालेल्या आंदोलनाचा आणि एफआयआरचा दाखला दिला. यावर न्यायालयाने मस्जिद पाडू नये हे राष्ट्रविरोधी कसं असू शकतं असं विचारलं..हायकोर्टानं तडीपार आदेश नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं. नागरिकांच्या फिरण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा हा निर्णय आहे असं म्हणत हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांचा आदेश पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत रद्द ठरवला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.