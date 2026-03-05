Mumbai News: सुरक्षा धर्मापेक्षा महत्त्वाची; विमानतळाजवळ नमाज पडण्याचा अधिकार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा निकाल दिला. रमजानमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील तात्पुरत्या शेडमध्ये नमाज अदा करण्याची परवानगी मागणाऱ्या टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की सुरक्षा धर्मापेक्षा वर आहे..न्यायमूर्ती बीपी कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदौस पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, रमजान हा इस्लामचा एक आवश्यक भाग आहे. परंतु त्याचे अनुयायी कोणत्याही ठिकाणी, विशेषतः विमानतळाजवळ जिथे उच्च पातळीची सुरक्षा चिंता आहे. नमाज अदा करण्याचा धार्मिक अधिकार दावा करू शकत नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयात टॅक्सी-रिक्षा ओला-उबर मेन्स युनियनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. .Anti Conversion: मोठी बातमी! महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायद्याला मंजुरी; सक्तीचे धर्मांतर आणि लव्ह जिहादवर लगाम लागणार.त्यात दावा करण्यात आला होता की, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील एक तात्पुरते शेड गेल्या वर्षी महापालिका अधिकाऱ्यांनी पाडले होते. ते त्याच ठिकाणी प्रार्थना करत असत. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत अशी विनंती करण्यात आली होती की त्यांना त्याच जागेचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात यावी किंवा त्याच परिसरात इतर काही जागा देण्यात यावी जिथे ते सर्वजण नमाज अदा करू शकतात. .Central Railway: मध्य रेल्वेची मोठी कारवाई! तिकिटाशिवाय प्रवास करणाऱ्या १६ लाख प्रवाशांना दणका, दंडाची रक्कम वाचून व्हाल थक्क.या प्रकरणात गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलीस आणि विमानतळ प्राधिकरणाला दुसरी काही जागा देता येईल का ते पाहण्याचे निर्देश दिले होते. दोघांच्या संयुक्त अहवालाचे मूल्यांकन केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेवर दिलासा देण्यास नकार दिला. हे प्रकरण टॅक्सी-रिक्षा, ओला-उबर मेन्स युनियनने दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ एक तात्पुरते शेड होते जिथे ड्रायव्हर्स नमाज पठण करत असत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.