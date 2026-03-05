मुंबई

Mumbai News: सुरक्षा धर्मापेक्षा महत्त्वाची; विमानतळाजवळ नमाज पडण्याचा अधिकार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय

HC order on Namaz near airport: मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यास परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. चालकांनी रमजानमध्ये तात्पुरत्या शेडखाली नमाज अदा करण्याची परवानगी मागितली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा निकाल दिला. रमजानमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील तात्पुरत्या शेडमध्ये नमाज अदा करण्याची परवानगी मागणाऱ्या टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की सुरक्षा धर्मापेक्षा वर आहे.

