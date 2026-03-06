मुंबई

Mumbai High Court : उच्च न्यायालयाने मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ नमाज पढण्याची मागणी फेटाळली, सांगितले 'हे' महत्त्वाचे कारण

Namaz near Airport : न्यायालयाने सांगितले की विमानतळ सुरक्षा सर्वोच्च आहे आणि अशा ठिकाणी प्रार्थनास्थळ बांधण्याचा प्रश्नच नाही. तरीही टर्मिनल-१ पुनर्विकासाच्या वेळी भविष्यात टॅक्सी-ऑटो चालकांसाठी प्रार्थनास्थळाचा विचार होऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
कोणत्याही ठिकाणी नमाज पठण करणे हा धार्मिक अधिकार मानला जाऊ शकत नाही विशेषत :ज्या ठिकाणी धोके असतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ नमाज पठण करण्यास परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला. सुरक्षेशी अजिबात तडजोड करता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले. टॅक्सी-रिक्षा ओला-उबर मेन्स युनियनच्या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला.

