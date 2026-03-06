Mumbai High Court : उच्च न्यायालयाने मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ नमाज पढण्याची मागणी फेटाळली, सांगितले 'हे' महत्त्वाचे कारण

कोणत्याही ठिकाणी नमाज पठण करणे हा धार्मिक अधिकार मानला जाऊ शकत नाही विशेषत :ज्या ठिकाणी धोके असतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ नमाज पठण करण्यास परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला. सुरक्षेशी अजिबात तडजोड करता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले. टॅक्सी-रिक्षा ओला-उबर मेन्स युनियनच्या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला. .युनियनने न्यायालयाकडे विनंती केली होती की पूर्वी विमानतळाजवळ एक तात्पुरते शेड होते जिथे टॅक्सी आणि ऑटो चालक नमाज पठण करत असत, परंतु प्रशासनाने गेल्या वर्षी ते पाडले. युनियनने त्याच ठिकाणी परवानगी देण्याची किंवा जवळची जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती बीपी कोलाबावाला आणि फिरदोस पूनावाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "रमजान हा इस्लामचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, परंतु या आधारावर, कोणत्याही ठिकाणी नमाज पठण करणे हा धार्मिक अधिकार आहे असा दावा करता येणार नाही." न्यायालयाने वारंवार विमानतळ सुरक्षेचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि सावधगिरीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही असे म्हटले. ."जर मंदिराविरुद्ध याचिका दाखल केली तर..."याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की जवळच मशीद नाही तर धार्मिक शिक्षणासाठी एक मदरसा आहे. न्यायालयाने विचारले की तेथे नमाज पठण करता येत नाही का, ज्यावर याचिकाकर्त्याने सहमती दर्शवली. याचिकाकर्त्याने असेही म्हटले की जवळच एक मंदिर आहे आणि १९९५ पासून तेथे एक प्रार्थना कक्ष आहे, जो एप्रिल २०२५ मध्ये पाडण्यात आला. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, "तेथे एक मंदिर असले तरी, 'दोन चुका बरोबर होत नाहीत.'" न्यायालयाने असेही म्हटले की, जर मंदिराविरुद्ध याचिका दाखल केली तर कायद्यानुसार त्याचा विचार केला जाईल..कोणत्याही धर्मापेक्षा विमानतळावरील सुरक्षा प्रथम महत्त्वाची.बाब थेट विमानतळ सुरक्षेशी संबंधित उच्च न्यायालयाने आधीच्या सुनावणीत, पोलिस आणि विमानतळ अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्यांसाठी दुसरी जागा शोधण्याचे निर्देश दिले होते. गुरुवारी, दोन्ही पक्षांनी त्यांचे अहवाल सादर केले. अहवालात असे म्हटले होते की सात वेगवेगळ्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते, परंतु गर्दी, सुरक्षा चिंता आणि विमानतळाच्या विकास योजनेमुळे एकही जागा योग्य आढळली नाही. अहवाल वाचल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, "ही बाब थेट विमानतळ सुरक्षेशी संबंधित आहे आणि म्हणूनच याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देता येणार नाही." न्यायालयाने असेही नमूद केले की, त्या जागेपासून एक किलोमीटर अंतरावर एक मदरसा आहे जिथे नमाज अदा करता येते..सर्व धर्माच्या लोकांचा विमानतळावरून प्रवास खंडपीठाने स्पष्टपणे म्हटले की, "विमानतळाजवळ प्रार्थनास्थळ बांधण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सुरक्षा प्रथम येते. सर्व धर्माचे लोक या विमानतळावरून प्रवास करतात. विमानतळाजवळ अशी सुविधा जगात कुठेही दिसली नाही. याचिकाकर्ते कुठे नमाज अदा करायचा हे ठरवू शकत नाहीत. जर कोणी उद्या म्हटले की त्यांना ओव्हल स्टेडियमच्या मध्यभागी उभे राहून नमाज अदा करायची आहे, तर ते अशक्य आहे. कोणीही दिवसातून पाच वेळा नमाज अदा करू शकतो, परंतु कोणत्याही एकाच ठिकाणी नमाज अदा करणे बंधनकारक नाही.". भविष्यात दार उघडे सुरक्षेच्या बाबी गांभीर्याने घेण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली आणि याचिकाकर्त्यांना व्यापक हित लक्षात ठेवण्याचे आवाहन केले. न्यायालयाने यावेळी कोणताही दिलासा दिला नसला तरी, भविष्यासाठी दार उघडे ठेवले. खंडपीठाने म्हटले की, "विमानतळाच्या टर्मिनल १ चा पुनर्विकास करताना या मुद्द्यावर विचार केला जाऊ शकतो. जर टर्मिनलचा पुनर्विकास झाला तर भविष्यात अशा समस्या उद्भवू नयेत म्हणून तेथे टॅक्सी आणि ऑटो चालकांसाठी प्रार्थनास्थळ वाटप करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो." न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की टॅक्सी आणि ऑटो चालक मुंबईला आणि मुंबईतून येणाऱ्या प्रवाशांना महत्त्वपूर्ण सेवा देतात आणि त्यामुळे भविष्यात त्यांचे हित निश्चितच विचारात घेतले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.