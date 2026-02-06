Mumbai News: तळघर, वाहनतळ म्हणजे सदनिका नव्हे; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

मुंबई : कोणतीही इमारत किंवा गृहनिर्माण संस्थेचे तळघर (बेसमेंट) आणि वाहनतळ ही संस्थेची सामायिक जागा असते. त्यामुळेच त्या जागेला स्वतंत्र युनिट किंवा सदनिका म्हणता येणार नाही. त्यासोबतच विक्री अथवा त्याआधारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यत्वाची मागणीही करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला. त्यासोबतच सहकारमंत्र्यांचा इमारतीच्या तळघर खरेदीदाराला सदस्यत्व नाकारण्याचा आदेशही न्यायालयाने योग्य ठरवला..गृहनिर्माण संस्थेशी संबंधित वास्तुविशारदांचे प्रमाणपत्र आणि सोसायटीचा मंजूर आराखड्याचे वाचन केल्यानंतर गृहनिर्माण संस्थेचे तळघर आणि वाहनतळ जागा चटई क्षेत्रफळाबाहेर असून, ती करारांत ती सामायिक दाखवली होती. अशा जागा विक्रीखतांद्वारे स्वतंत्र युनिटमध्ये रूपांतरित अथवा गृहीत (डीम) सदस्यत्वाच्या आधारे विकल्या किंवा हस्तांतरित करता येणार नाहीत, असे निरीक्षण न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने सहकारमंत्र्यांचा आदेश कायम ठेवताना नोंदवले..Mumbai Local: मुंबई लोकल प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! 'या' मार्गावरील सेवा तब्बल तीन महिने विस्कळीत राहणार; का आणि कोणत्या?.निबंधकांचा दावा फेटाळलासंयुक्त निबंधकांनी याचिकाकर्त्याचा हा दावा स्वीकारला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचा विचार करता तळघराला सदनिका म्हणता येणार नाही किंवा सदनिकाच्या व्याख्येत तळघराचा समावेश नसल्याचे अधोरेखित करून सहकारमंत्र्यांनी तळघर खरेदी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला सदस्यत्व नाकारले होते..काय प्रकरण?नवी मुंबई तळोजातील सिडकोच्या भाडेतत्त्वावरील भूखंडावर हा निवासी प्रकल्प उभारण्यात आला. २०१९मध्ये गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्यानंतर, विकासकाने संपूर्ण तळघर आणि वाहनतळाची जागा आप्तेष्टांना करारांमार्फत हस्तांतरित केली. त्याआधारे याचिकाकर्त्याने संस्थेकडे सदस्यत्वाची मागणी केली. संस्थेकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्याने संयुक्त निबंधकांकडे अर्ज करून सदस्यत्वाचा दावा केला होता..BMC Mayor: पालिका सत्तेसाठी भाजपचा अर्ज तयार, नाव अद्यापही गुलदस्त्यात; पण 'हा' उमेदवार महापौर होण्याची मोठी शक्यता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.