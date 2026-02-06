मुंबई

Mumbai News: तळघर, वाहनतळ म्हणजे सदनिका नव्हे; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

Mumbai High Court: इमारत किंवा गृहनिर्माण संस्थेचे तळघर आणि वाहनतळाला सदनिका म्हणता येणार नसून ही संस्थेची सामायिक जागा असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : कोणतीही इमारत किंवा गृहनिर्माण संस्थेचे तळघर (बेसमेंट) आणि वाहनतळ ही संस्थेची सामायिक जागा असते. त्यामुळेच त्या जागेला स्वतंत्र युनिट किंवा सदनिका म्हणता येणार नाही. त्यासोबतच विक्री अथवा त्याआधारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यत्वाची मागणीही करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला. त्यासोबतच सहकारमंत्र्यांचा इमारतीच्या तळघर खरेदीदाराला सदस्यत्व नाकारण्याचा आदेशही न्यायालयाने योग्य ठरवला.

