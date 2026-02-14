मुंबई

Mumbai News: अतिक्रमण काढण्यास महापालिका अपयशी, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; महापालिका आयुक्तांना आदेश

Mumbai Municipal Corporation: महापालिका मुंबईतील अतिक्रमण हटवण्याबाबत अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाने महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : पवईतील वर्दळीचा रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत असमर्थता दर्शवणारी पालिका प्रशासनाची भूमिका ही आश्चर्यकारक आहे. त्यांची भूमिका कमकुवत आणि आपल्याच अधिकारांचा त्याग करण्यासारखी असल्याचे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १३) नोंदवले.

