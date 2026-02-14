Mumbai News: अतिक्रमण काढण्यास महापालिका अपयशी, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; महापालिका आयुक्तांना आदेश

मुंबई : पवईतील वर्दळीचा रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत असमर्थता दर्शवणारी पालिका प्रशासनाची भूमिका ही आश्चर्यकारक आहे. त्यांची भूमिका कमकुवत आणि आपल्याच अधिकारांचा त्याग करण्यासारखी असल्याचे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १३) नोंदवले..रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविणार की नाही?, याबाबत शेवटची संधी देऊन न्यायालयाने संबंधित विभागाचे सहाय्यक आयुक्त आणि त्याच परिसरातील पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहून भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट भूमिकेचा अभाव असल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करताना मुंबई अतिक्रमणधारकांना आंदण दिली आहे का? असा पुनरुच्चार केला..Mumbai News: बांगलादेशींना जन्मप्रमाणपत्र! दाेन वैद्यकीय अधिकारी निलंबित; 8 जणांवर फाैजदारी कारवाई.तसेच हे कायद्याचे सर्रास उल्लंघन असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले आणि दोन दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर या समस्येबाबत कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश देऊनही पालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांना ही अतिक्रमणे हटविण्याबाबत १० दिवसांत ठोस उपाययोजना सादर करण्याचे आदेश देताना ती न्यायालयाच्या डोळ्यात धूळफेक नसावी, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली. तसेच ४८ तासांमध्ये संबंधित रस्त्यावरील फिरते शौचालय हटवण्याचे त्याचसोबत आदेश दिले आणि आदेशांची पूर्तता न झाल्यास अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला..दिशाभूल करू नका!पवईतील अतिक्रमणे ही सार्वजनिक रस्त्यावर नसून त्या रस्त्यालगतच्या खासगी जागेवर असल्याने पालिका त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही, असा दावा पालिकेच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सुरुवातीला अतिक्रमणे सार्वजनिक रस्त्यांचा भाग असल्याचे सांगितले; आता ती खासगी जागेवर असल्याचे सांगता?, न्यायालयाची दिशाभूल करू नका, नाहीतर आम्ही स्वतः त्या रस्त्याची पाहणी करू आणि तत्काळ अधिकाऱ्यावर कारवाई करू, असा सज्जड इशाराही न्यायालयाने दिला. .Mhada: मुंबईत घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण करण्याची सुवर्णसंधी! म्हाडा ५००० घरांसाठी लॉटरी काढणार; पण कधी? तारीख आली समोर.हा वेळेचा अपव्यय आहे. ही समस्या गंभीर स्वरूपाची असताना संबंधित विभागाचे पालिका आयुक्त आणि अधिकारी ही समस्या गांभीर्याने घेत नाहीत, प्रतिज्ञापत्रातही स्पष्टता नाही, कारण, लिहिलं तर शब्दांत अडकू, असा अधिकाऱ्यांच्या दृष्टिकोन असल्याची टीकाही न्यायालयाने केली, म्हणूनच अतिक्रमण कधी हटवणार याबाबत पालिका काहीच बोलत नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.