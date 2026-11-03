High Court: भारत धर्मनिरपेक्ष! दिया मिर्झाचा डिलीट केलेला व्हिडीओ पुन्हा शेअर करा; हायकोर्टानं भाजपला फटकारलं

मुंबई : अभिनेत्री दिया मिर्झा हिने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यामध्ये मुंबईकरांना या दिवाळीत सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके न फोडण्याचे आवाहन केले होते. या व्हिडिओवर मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी पोस्ट शेअर करत 'दिवाळी कशी साजरी करावी याचे धडे घेण्याची आपल्याला गरज नाही' असे म्हटले होते. यानंतर बीएमसी प्रशासनाने दिया मिर्झाचा व्हिडिओ हटवण्यात आला, ज्यामुळे नवनवीन चर्चांना उधाण आले..बॉलिवूड अभिनेत्री दिया मिर्झाचा सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके न फोडण्याचे आवाहन करणारा व्हिडिओ प्रसारित केल्याबद्दल, भाजप नेत्यांनी केलेल्या टीकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच न्यायालयाने बीएमसीला तो काढून टाकलेला व्हिडिओ पुन्हा प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत हायकोर्टाने आदेश जारी केला आहेत..IPL 2027 मध्ये हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळणार? Mumbai Indians चे ट्रेड डील जवळपास पक्कं.मुंबई उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?मंगळवार (३ नोव्हेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) दिया मिर्झाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पुन्हा प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी राजकीय नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवर नाराजी व्यक्त करत 'भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे, जिथे सर्व धर्मांचा आदर केला पाहिजे', असे म्हटले आहे..Mhada House: फक्त २० लाखांत म्हाडा देणार १,४०० घरे, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत कोकण मंडळाचा पुढाकार.दिया मिर्झाच्या व्हिडिओमध्ये काय होते?दिया मिर्झाने एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता, जो बीएमसीच्या एका जनजागृती मोहिमेचा भाग होता. या व्हिडिओमध्ये लोकांना पर्यावरणपूरक आणि कमी प्रदूषण करणारी दिवाळी साजरी करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले होते. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके न फोडण्याचे आवाहन करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.