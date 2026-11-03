मुंबई

High Court: भारत धर्मनिरपेक्ष! दिया मिर्झाचा डिलीट केलेला व्हिडीओ पुन्हा शेअर करा; हायकोर्टानं भाजपला फटकारलं

Diya Mirza Diwali Video: दिया मिर्झाच्या दिवाळी व्हिडिओवरून निर्माण झालेल्या वादात हायकोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. पालिकेला व्हिडिओ पुन्हा शेअर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
High Court Order On Dia Mirza’s Diwali Video

High Court Order On Dia Mirza’s Diwali Video

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : अभिनेत्री दिया मिर्झा हिने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यामध्ये मुंबईकरांना या दिवाळीत सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके न फोडण्याचे आवाहन केले होते. या व्हिडिओवर मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी पोस्ट शेअर करत 'दिवाळी कशी साजरी करावी याचे धडे घेण्याची आपल्याला गरज नाही' असे म्हटले होते. यानंतर बीएमसी प्रशासनाने दिया मिर्झाचा व्हिडिओ हटवण्यात आला, ज्यामुळे नवनवीन चर्चांना उधाण आले.

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