Mumbai News: आदिवासी बांधवांचा उद्रेक! बोरिवलीत पोलिसांवर केली दगडफेक; आंदोलनामागचं नेमकं कारण काय?

SGNP Tribal Community Attack on Police: मुंबई बोरिवली नॅशनल पार्कमधील आदिवासींनी केलेले अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली जात आहे. यादरम्यान आदिवासी बांधवांनी पोलिसांवर दगडफेक केल्याची घटना घडली आहे.
Tribal community attack on police in borivali

Mansi Khambe
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई बोरिवली नॅशनल पार्कमधील आदिवासी समाजाकडून तीव्र आंदोलन केले जात आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासींना घरे रिकामी करण्यासाठी वन विभागाने नाेटिसा बजावल्या आहेत. याविराेधात राष्‍ट्रीय उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर स्थलांतरित आदिवासींकडून जोरदार निदर्शने केली जात आहेत. अशातच आता आदिवासी समाजाकडून पोलिसांवर दगडफेक केल्याची मोठी घटना घडली आहे.

