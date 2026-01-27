Mumbai News: आदिवासी बांधवांचा उद्रेक! बोरिवलीत पोलिसांवर केली दगडफेक; आंदोलनामागचं नेमकं कारण काय?

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई बोरिवली नॅशनल पार्कमधील आदिवासी समाजाकडून तीव्र आंदोलन केले जात आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासींना घरे रिकामी करण्यासाठी वन विभागाने नाेटिसा बजावल्या आहेत. याविराेधात राष्ट्रीय उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर स्थलांतरित आदिवासींकडून जोरदार निदर्शने केली जात आहेत. अशातच आता आदिवासी समाजाकडून पोलिसांवर दगडफेक केल्याची मोठी घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली येथे अतिक्रमण केलेल्या आदिवासींना घरे रिकामी करण्यासाठी वन विभागाने नाेटिस बजावली होती. याप्रकरणी अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई सुरू असताना मोठा तणाव निर्माण झाला. अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करणाऱ्यांवर येथील स्थानिकांनी पोलिसांवर हल्ला केला..Mhada Homes: सर्वसामान्यांसाठी मोठी पर्वणी! मुंबईत म्हाडासह कोकण मंडळाकडून तब्बल ७ हजार घरांची सोडत; जाणून घ्या कधी आणि कुठे? .न्यायालयाच्या आदेशानंतर गैर-आदिवासी अतिक्रमण हटवण्यास सुरुवात होताच रहिवाशांनी विरोध केला. यामध्ये पोलिसांशी झटापट झाली असून वनविभाग आणि पोलिसांच्या पथकावर स्थानिक रहिवाशांनी दगडफेक केली. यामुळे परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. दरम्यान, या कारवाईदरम्यान आदिवासी नागरिकांची प्रकृती बिघडल्याचे समोर आले आहे. .नेमके प्रकरण काय?मुंबईतील नॅशनल पार्कमध्ये आदिवासींना अतिक्रमण केलेली घरे हटवण्याची कारवाई केली जात आहे. मात्र आम्ही या जमिनीचे मूळ रहिवासी आहोत. नॅशनल पार्क अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून आम्ही या भूमीवर राहत आहाेत. त्यामुळे आम्ही आमची घरे आणि पिढ्यान्पिढ्यांचा निवारा सोडून कुठेही जाणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा आदिवासींनी घेतला आहे..Mumbai Thane Traffic Update : मुंबई -ठाणे वाहतूक कोंडी संपणार! दिड तासांचा प्रवास २५ मिनीटांत, मुंबई महापालिकेचा नवा प्लॅन असा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.