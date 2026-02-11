Mumbai News: बोरीवलीत ‘संयमरंग उत्सव’ पार, ६४ मुमुक्षूंनी जैन दीक्षा स्वीकारली

मुंबई : बोरीवली पश्चिमेतील चिकूवाडी मैदानात ‘संयमरंग उत्सव’ दरम्यान ६४ मुमुक्षूंनी संसाराचा त्याग करून जैन दीक्षा स्वीकारली. हजारो भाविक आणि समाजबांधवांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या समारंभामुळे परिसर आध्यात्मिक ऊर्जेने भारावून गेला. सकाळी ४ वाजल्यापासून भक्त, नातेवाईक आणि मान्यवर दीक्षार्थींना शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित राहिले. अंदाजे २५ हजारांहून अधिक लोक या ऐतिहासिक प्रसंगाचे साक्षीदार ठरले..समारंभाचे मार्गदर्शन शांतिचंद्रसूरी समुदायाचे गच्छाधिपती आचार्य सोमसुंदरसूरीजी, आचार्य योगतिलकसूरीजी, आचार्य कुशलचंद्रसूरीजी आणि आचार्य पुण्यसुंदरसूरीजी तसेच मोठ्या संख्येने उपस्थित साधू-साध्वी यांनी केले. आचार्य भगवंतांच्या आशीर्वादाने दीक्षार्थींनी कठोर संयम व्रते स्वीकारली..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! राणीच्या बागेत पांढरे सिंह, चित्ते, झेब्रा पाहायला मिळणार; कधीपासून? .सकाळी ९.३० वाजता ‘रजोहरण’ अर्पण विधी दरम्यान मैदान “जैनं जयति शासनम्” या घोषणांनी दुमदुमले. कुटुंबांसाठी हे क्षण भावनिक ठरले; आप्तस्वकीयांना संयम मार्गावर जाताना पाहून अभिमान आणि विरहाची भावना एकत्र अनुभवली गेली. युवा कार्यकर्ते ऋषभभाई आणि धर्मपत्नी सोनलबेन यांनी तरुण वयात संसाराचा त्याग करून ब्रह्मचर्य स्वीकारल्याने उपस्थितांना प्रेरणा मिळाली..महाराष्ट्र राज्याचे कौशल्य विकास आणि रोजगार मंत्री मंगल प्रभात लोढा, जैन समाजातील मान्यवर, ट्रस्टी आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधीही कार्यक्रमात उपस्थित होते. चिकूवाडी मैदान यापूर्वी ऐतिहासिक ठरलेले असून सुमारे सात वर्षांपूर्वी येथे ४४ दीक्षा पार पडल्या होत्या. आताच्या ६४ दीक्षांसह एकाच भूमीवर १०८ दीक्षांचा ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण झाला आहे..Third Mumbai: तिसऱ्या मुंबईचा मार्ग मोकळा! भूधोरणाच्या मंजुरीमुळे उभारणीला वेग; मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय.आयोजनात पर्यावरण संवर्धनावरही भर देण्यात आला. भोजन व्यवस्थेत प्लास्टिक आणि डिस्पोजेबल वस्तूंचा वापर टाळण्यात आला, तसेच स्वच्छता राखण्यासाठी स्वयंसेवक सातत्याने कार्यरत होते. या ६४ संयमींची ‘वडी दीक्षा’ श्री शांतिचंद्र शताब्दी महोत्सवाअंतर्गत येत्या ७ मार्च रोजी पुन्हा बोरिवली येथे आयोजित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.