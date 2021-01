घराची भिंत कोसळून चिमुरड्याचा मृत्यू; खानिवडे येथील धक्कादायक घटना

नालासोपारा : विरारच्या खानिवडे येथील हनुमाननगर परिसरात शुक्रवारी दुपारी 11.30 च्या सुमारास घराची भिंत कोसळून एका चिमुकल्याचा मृत्यू झाला. या घटनेत दोन मुलीदेखील गंभीर जखमी झाल्या आहेत. या घटनेची विरार पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा साहिल वाघ (7) असे मृत मुलाचे नाव आहे; तर अंकिता वाघ (5) व निधी वाघ (5) अशी जखमी मुलींची नावे आहेत. मृत साहिल व अंकिता यांच्या वडिलांचे तीन वर्षांपूर्वीच निधन झाले आहे. आई मोलमजुरी करून मुलांचा सांभाळ करते. खानिवडे हनुमान नगर येथील दयानंद उराडे यांनी पक्‍क्‍या घराचे बांधकाम सुरू केले होते, परंतु लॉकडाऊनमुळे बांधकाम अर्धवट होते. या बांधकामाच्या घरामध्ये साहिल, अंकिता आणि शेजारील मुलगी निधी हे तिघे खेळत होते. अचानक 11.30 च्या सुमारास घराची अर्धवट भिंत कोसळली आणि त्या भिंतीखाली ही तीन मुले दबली गेल्याने गंभीर जखमी झाली. घटनेनंतर स्थानिकांनी तीनही मुलांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले, परंतु तत्पूर्वी साहिल या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला होता; तर दोन मुलींवर उपचार सुरू आहे. या घटनेची माहिती मिळताच माजी खासदार बळीराम जाधव, आमदार राजेश पाटील, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे अध्यक्ष राजन पाटील यांनी मृत मुलाच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केले. जखमी अंकिता वाघ हिला गावकऱ्यांनी सर्व सहकार्य करून बलसाड येथे उपचारासाठी पाठवले आहे. तिच्या पुढील उपचारांसाठी आवश्‍यक ती आर्थिक मदत मी करणार आहे. तसेच सरकारकडूनसुद्धा या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे बोईसरचे आमदार राजेश पाटील यांनी सांगितले आहे. boy dies after house wall collapses Shocking incident at Khanivade near nalasopara --------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

