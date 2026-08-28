मुंबई

Mumbai News : ‘ब्रिक्स’मधील व्यावसायिक सहकार्याला नवी दिशा; ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम-२’चे पाच-सहा सप्टेंबरला मुंबईमध्ये आयोजन

महाराष्ट्र सरकार तसेच ‘ब्रिक्स युथ अलायन्स’ यांच्या भागीदारीत हॉटेल ताजमहाल पॅलेसमध्ये पाच व सहा सप्टेंबर रोजी एपी ग्लोबाले आयोजित ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम - २’ हा कार्यक्रम होत आहे.
global impact forum-2 reporter conference

global impact forum-2 reporter conference

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई - ब्रिक्स देशांमधील सांस्कृतिक, व्यावसायिक सहकार्य जपतानाच स्पर्धा न करता हे सहकार्य वाढवणे हा ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम - २, सिव्हिलायझेशन लेगसी,’ चा उद्देश आहे असे ‘एपी ग्लोबाले’च्या संचालक जान्हवी पवार यांनी आज येथे सांगितले.

महाराष्ट्र सरकार तसेच ‘ब्रिक्स युथ अलायन्स’ यांच्या भागीदारीत हॉटेल ताजमहाल पॅलेसमध्ये पाच व सहा सप्टेंबर रोजी एपी ग्लोबाले आयोजित ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम - २’ हा कार्यक्रम होत आहे. याबाबत आजच्या पत्रकार परिषदेला रशियाचे येथील उपमहावाणिज्यदूत अलेक्झांडर फुरसॉव्ह, उपवाणिज्यदूत मातेव्ही फेटीसोव्ह, ‘व्ही सी ग्रीड फाउंडिंग टीम’चे वंश देसाई आदी उपस्थित होते.

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