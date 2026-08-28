Mumbai News : ‘ब्रिक्स’मधील व्यावसायिक सहकार्याला नवी दिशा; ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम-२’चे पाच-सहा सप्टेंबरला मुंबईमध्ये आयोजन

मुंबई - ब्रिक्स देशांमधील सांस्कृतिक, व्यावसायिक सहकार्य जपतानाच स्पर्धा न करता हे सहकार्य वाढवणे हा ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम - २, सिव्हिलायझेशन लेगसी,’ चा उद्देश आहे असे ‘एपी ग्लोबाले’च्या संचालक जान्हवी पवार यांनी आज येथे सांगितले. महाराष्ट्र सरकार तसेच ‘ब्रिक्स युथ अलायन्स’ यांच्या भागीदारीत हॉटेल ताजमहाल पॅलेसमध्ये पाच व सहा सप्टेंबर रोजी एपी ग्लोबाले आयोजित ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम - २’ हा कार्यक्रम होत आहे. याबाबत आजच्या पत्रकार परिषदेला रशियाचे येथील उपमहावाणिज्यदूत अलेक्झांडर फुरसॉव्ह, उपवाणिज्यदूत मातेव्ही फेटीसोव्ह, ‘व्ही सी ग्रीड फाउंडिंग टीम’चे वंश देसाई आदी उपस्थित होते..‘हा मुख्यतः सांस्कृतिक उपक्रम असून सॉफ्ट पॉवर ही व्यापारी देशांचे प्रतिमा संवर्धन करते. त्यामुळे ब्रिक्स देशांमध्ये जे सामायिक आहे ते संगीत, संस्कृती, खाद्यसंस्कृती या बाबी या परिषदेत दाखवल्या जातील. आपल्यात आणि रशियात साहित्य हा सामायिक दुवा आहे. राज कपूर यांचे चित्रपट तिथे पुष्कळ लोकप्रिय आहेत. क्रीडा स्पर्धा, नृत्य, सौंदर्य स्पर्धा या गोष्टी आपल्यात आणि ब्राझीलमध्ये सारख्या आहेत..दक्षिण आफ्रिकाही गांधीजींना आदर्श मानते, तिथे वन्यजीव संवर्धनाचे चांगले उपक्रम आहेत, आदिवासी संस्कृती दोन्ही देशांमध्ये समान आहे. अशाप्रकारे या परिषदेत येणारे व्यावसायिक, उद्योजक यांनी प्रत्येक देशाची संस्कृती ओळखावी हा एक हेतू आहे. प्रत्येक देशाचे तत्वज्ञान जाणून घेऊन त्यातून दोन्ही देशांचे व्यवसाय कसे वाढतील हे पाहायचे आहे. त्यासाठी संस्कृती ही मुख्य संकल्पना घेऊन व्यवसाय वाढ व्हावी. व्यावसायिक करारमदार न करतादेखील व्यावसायिक संबंध वाढावेत,’ असा प्रयत्न असल्याचे पवार म्हणाल्या..‘या दोन दिवसात दोन ‘गाला नाइट इव्हेंट’ असतील. त्यातही उत्पादकता, व्यवसाय याची चर्चा होईल, व्यावसायिकांच्या भेटीगाठी होतील. तिथे येणाऱ्या व्यावसायिकाने परिषदेत कोणाकोणाला भेटल्यास त्याची व्यवसाय वाढ होईल याची यादी त्याला दिली जाईल. मुंबई शहरातील बॉलीवूडचे महत्त्व, या शहराची वेगळी संस्कृती यामुळे या परिषदेसाठी मुंबईची निवड करण्यात आली. परिषद मुंबई महाराष्ट्रात असली तरी फक्त महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख इथे नसून साऱ्या भारताची कला-खाद्य संस्कृती दाखवली जाईल. यात अगदी काश्मीरचे तसेच दक्षिणात्य अन्नपदार्थ, केरळची कलरीपट्टू मार्शल आर्ट आदी गोष्टींचे प्रदर्शन होईल,’ असे त्या म्हणाल्या..त्या म्हणाल्या, ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्घाटन करतील. रक्षा खडसे तसेच सात केंद्रीय मंत्री तसेच अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री येथे येतील. ब्रिक्स देशांचे मंत्री, दक्षिण आफ्रिकेचे सांस्कृतिक मंत्री, ब्रिक्स देशातील ५० कंपन्या येथे हजेरी लावतील. मिस इंडिया देखील आवर्जून उपस्थित राहतील. भारतीय व्यावसायिक येथे जास्त असतील. संयुक्त अरब अमिराती, इजिप्त यांच्या व्यापारी उद्योग संघटना, राजदूत, विविध देशांच्या उद्योग व्यवसायिक संघटना याही येथे विचारविनिमय करून परस्पर संबंध वाढवतील.’अलेक्झांडर फुरसॉव्ह यांनी देखील पवार यांच्या बोलण्याशी सहमती दर्शवताना या उपक्रमातील सांस्कृतिक भाग महत्त्वाचा असून त्यातील सामंजस्यानंतरच व्यापार व्यवसाय व अन्य बाबींमध्ये विकास सहजतेने होऊ शकतो असे सांगितले..‘कोणत्याही देशाबाबत पहिली पडणारी छाप ही संस्कृती, खाद्य, नृत्य आदींमुळे पडते. रशिया व भारताचे लष्करी, उर्जाविषयक संबंध जुने आहेत. नेतृत्व बदलले तर आर्थिक, राजकीय, लष्करी हितसंबंध बदलू शकतात. मात्र सांस्कृतिक हितसंबंध कायम राहतात, त्याचसाठी सांस्कृतिक समज आवश्यक आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार संधी खूप आहेत. मात्र त्यासाठी काय करावे, कोणाला भेटावे हे अनेकांना माहिती नाही. त्यामुळे या परिषदेतील चर्चा महत्त्वाच्या आहेत,’ असे ते म्हणाले.ते म्हणाले, ‘‘कच्चे तेल, शस्त्रास्त्र याखेरीज आम्ही भारताला मोठ्या प्रमाणावर खते देखील पुरवतो. महाराष्ट्र हा शेतीमध्ये देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याने ते महत्त्वाचे आहे. या परिषदेत रशियाच्या मुख्य बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी, अणुऊर्जा क्षेत्रातील अधिकारी, व्यापार व्यापार प्रतिनिधी हजर राहतील.’’.‘गेल्या वर्षी भारतातून सत्तर हजार श्रमिकांना रशियात कामासाठी येण्याचा कोटा होता. त्याजागी ३८ हजार श्रमिक भारतातून रशियात आले. यावर्षी हा कोटा वाढवण्यात आला आहे. मात्र याचीही बराच जणांना माहिती नाही. भारतीय व्यवसायिकांनी ही दरी भरून काढावी. रशियन पर्यटक मोठ्या संख्येने गोव्याला येतात, त्यांना महाराष्ट्रात आणण्याचीही संधी आहे. भारतात ताजमहालापासून ते मदुरै च्या पुरातन मंदिरांपर्यंत भव्य सांस्कृतिक वारला आहे. महाराष्ट्रात मराठा साम्राज्यातील किल्ले रशियात तेवढे माहिती नाहीत, ते लोकप्रिय नाहीत. पण हे रशियातील लोकांना कळले तर ते इथे येतील. भारतीय पर्यटकांचेही रशियात स्वागत होईल. आपण आपापल्या संस्कृतीचे प्रदर्शन येथे करू,’ असेही फुरसॉव्ह यांनी सांगितले..‘अनेक देशांनी विविध प्रकारची दडपणे आणूनही भारत-रशिया यांच्यातील व्यापार वाढत चालला आहे. आपला परस्पर व्यापार २०२१ पूर्वी सात अब्ज डॉलरचा होता, तो आता ६० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र या वाढत्या व्यापारसंधींची दोन्ही देशांतील सर्वच संबंधितांना माहिती नाही,’ असे फेटीसोव्ह म्हणाले.‘भारताने कोणाशी व्यापार करावा हे ठरविण्याचा हक्क भारताला आहे, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी अनेकदा सांगितले आहे. रशियाची देखील तीच भूमिका असून आम्ही व्यापारासाठी तयार आहोत, त्याचा फायदा तुम्ही घ्यावा. या उपक्रमात ब्रिक्सचे सहकार्य वाढविण्यासाठी चर्चा होईल, भागीदारीची वेगळ्या दृष्टीकोनातून पडताळणी होईल. पुढीलवर्षी मुंबई व सेंट पीटसबर्ग या शहरांमधील संबंधांना ६० वर्षे पूर्ण होतील, त्यानिमित्तही अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होतील,’ असेही त्यांनी सांगितले..मराठा साम्राज्यातील किल्ले रशियात तेवढे माहिती नाहीत, ते लोकप्रिय नाहीत. पण हे रशियातील लोकांना कळले तर ते इथे येतील. भारतीय पर्यटकांचेही रशियात स्वागत आहे.- अलेक्झांडर फुरसॉव्ह, रशियाचे उपमहावाणिज्यदूतभारताने कोणाशी व्यापार करावा हे ठरवण्याचा हक्क भारताचाच आहे. रशिया व्यापारासाठी पूर्णपणे तयार असून भारतीय व्यावसायिकांनी या संधींचा फायदा घ्यावा.- मातेव्ही फेटीसोव्ह, रशियाचे उपवाणिज्यदूत.परिषदेची काही वैशिष्ट्येमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटनविविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्र्यांचीही उपस्थितीब्रिक्स देशांचे सांस्कृतिक मंत्रीही उपस्थित राहणारब्रिक्स देशांतील ५०हून अधिक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची उपस्थितीब्रिक्स देशांमध्ये सांस्कृतिक देवाणघेवाण होणारउद्योगांसाठी नेटवर्किंगची संधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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