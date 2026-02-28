मुंबई

BEST Bus: मुंबईकरांसाठी दिलासा! BEST बससेवेत मोठे बदल; काही रूट बंद, काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

Mumbai BEST bus service: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्टने मुंबईतील त्यांच्या बस सेवांमध्ये अनेक बदल जाहीर केले आहेत.
Mansi Khambe
बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) ने शुक्रवारी मुंबईतील त्यांच्या अनेक बस सेवांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदलांची घोषणा केली. हे बदल १ मार्च २०२६ पासून लागू होतील. यामध्ये काही मार्गांचे वळण, काहींचे अल्पकालीन टर्मिनेशन आणि अनेक मार्गांचे एसी बस सेवेत रूपांतर यांचा समावेश आहे. बेस्टच्या मते, हे बदल ऑपरेशनल कार्यक्षमता वाढवणे, गर्दी कमी करणे आणि प्रवाशांना चांगली आणि अधिक वेळेवर सेवा प्रदान करणे या उद्देशाने आहेत.

