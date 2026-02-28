BEST Bus: मुंबईकरांसाठी दिलासा! BEST बससेवेत मोठे बदल; काही रूट बंद, काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) ने शुक्रवारी मुंबईतील त्यांच्या अनेक बस सेवांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदलांची घोषणा केली. हे बदल १ मार्च २०२६ पासून लागू होतील. यामध्ये काही मार्गांचे वळण, काहींचे अल्पकालीन टर्मिनेशन आणि अनेक मार्गांचे एसी बस सेवेत रूपांतर यांचा समावेश आहे. बेस्टच्या मते, हे बदल ऑपरेशनल कार्यक्षमता वाढवणे, गर्दी कमी करणे आणि प्रवाशांना चांगली आणि अधिक वेळेवर सेवा प्रदान करणे या उद्देशाने आहेत..मार्ग A-1 मध्ये बदलसीएसएमटी आणि सांताक्रूझ डेपो दरम्यानची ए-1 बस सेवा आता वांद्रे रिक्लेमेशन बस स्थानक आणि वांद्रे बस स्थानक (पश्चिम) मार्गे सुटणार नाही. ही सेवा आता थेट माहिम कोळीवाडा ते वांद्रे सिनेमा मार्गे स्वामी विवेकानंद रोड मार्गे धावेल..Mumbai News: पवईतील अतिक्रमणांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत! रस्ता खासगी मालकीचाच, महापालिकेचा दावा.मार्ग A-6 चा शेवटचा थांबा बदललाबॅकबे डेपो ते टाटा पॉवर स्टेशन पर्यंत जाणारी A-6 बस आता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक ते बॅकबे डेपो पर्यंत धावणार नाही. ही सेवा आता कुलाबा डेपो/इलेक्ट्रिक हाऊस येथे संपेल.मार्ग A-22 च्या उगमस्थानात बदलविजय वल्लभ चौक ते मजास डेपो पर्यंत धावणारी A-22 बस आता जिजामाता उद्यान येथून निघेल आणि फक्त मजास डेपो पर्यंत धावेल..मार्ग ६९ लहान केलाडॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक (संग्रहालय) ते वडाळा डेपो पर्यंत जाणारा मार्ग ६९ आता फक्त प्रबोधनकार ठाकरे उद्यान (शिवडी) पर्यंत धावेल.मार्ग A-१०१ चा विस्तारवर्ल्ड ट्रेड सेंटर ते सीएसएमटी पर्यंत जाणारी ए-१०१ बस आता महात्मा फुले मंडी पर्यंत वाढवण्यात आली आहे..Mumbai Pune Expressway : विकेंड, होळीमुळे वाहनांची गर्दी, लोणावळ्याजवळ गाड्यांच्या रांगा; संथगतीने वाहतूक.मार्ग ४११ चा बदलवडाळा डेपो ते संघर्ष नगर (चांदिवली) पर्यंत जाणारा मार्ग ४११ आता संत कबीर (६० फूट) रस्त्याऐवजी ९० फूट रोड आणि संत रोहिदास मार्गाने धावेल.मार्ग A-४१५ मध्ये बदलआगरकर चौक (अंधेरी पूर्व) ते सीप्झ व्हिलेज पर्यंत जाणारी ए-४१५ बस आता सीप्झ बस स्थानकावर संपेल..एसी बस सेवांसाठी मार्ग बदललेप्रवाशांच्या सोयीसाठी बेस्टने अनेक मार्ग एसी सेवेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे:A-103: आर.सी. चर्च - कमला नेहरू पार्कA-224: शास्त्री नगर - बोरिवली बस स्थानक (पश्चिम)A-235: अंधेरी स्टेशन (पश्चिम) मिल्लत नगर मार्गेA-248: अंधेरी स्टेशन (पश्चिम) - रमेश नगरA-254: अंधेरी स्टेशन (पश्चिम) - वीरा देसाई रोड (विस्तारित)A-361: माहुल गाव - कुर्ला बस स्थानक (पूर्व)A-492: माजेस डेपो - भूमी एकर्स (ठाणे).Mumbai Construction Accident : वरळी–शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामादरम्यान लोखंडी रॉड कोसळून एक जण गंभीर जखमी; KEM Hospital परिसरात घटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.