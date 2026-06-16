Mumbai: यंदा रेल्वे रुळावर पाणी साचणार नाही, महापालिकेचा मोठा प्लॅन तयार; नेमकी योजना काय?

मुंबई : दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईत होणाऱ्या जलमय परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महा पालिकेने कंबर कसली आहे. पाण्याचा निचरा वेगाने व्हावा यासाठी पालिका प्रशासनाने एफ-उत्तर विभागातील भारतनगर आणि षण्मुखानंद रेल्वे कल्व्हर्ट्स (रेल्वे रुळांखालील पाण्याचे मोठे नाले स्वच्छ करून घेतले जात आहेत..या कल्व्हर्ट्सची सफाई २५ मेपर्यंत करायची होती. म्हणजेच पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन पालिकेने केले आहे. त्यानंतर ही आवश्यकता भासल्यास कल्व्हर्ट्सची सफाई केली जाणार आहे. मुंबईत पाहिला पाऊस झाल्यानंतर इतर ठिकाणचा कचरा या कल्व्हर्ट्समध्ये अडकण्याची शक्यता आहे. त्याची सफाई करण्याची तयारीदेखील करण्यात आली आहे..Mumbai News: बोरिवलीच्या धर्तीवर कांदिवली रेल्वे स्थानकाचा विकास, गाड्यांची क्षमता वाढणार.पालिकेच्या या निर्णयामुळे सायन, माटुंगा आणि आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या कामाचे प्रमुख फायदे म्हणजे यामुळे रेल्वे सेवेतील अडथळे दूर होणार आहे. पावसाळ्यात रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक ठप्प होण्याचे प्रमाण मोठे असते..भारत नगर आणि षण्मुखानंद कल्व्हर्ट्स हे रेल्वे क्षेत्राशी जोडलेले असल्याने, त्यांची वेळेत सफाई झाल्यास रुळांवर पाणी साचणार नाही आणि लोकल सेवा विस्कळित होण्याचा धोका टळेल. या सफाईमुळे परिसरातील पाणी साचण्याच्या समस्येपासून मुक्ती मिळणार आहे. एफ-उत्तर प्रभाग विशेषतः सायन, किंग्ज सर्कल आणि माटुंगा परिसर हा सखल भाग म्हणून ओळखला जातो. कल्व्हर्ट्समधील कचरा आणि गाळ निघाल्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा अत्यंत वेगाने होईल, ज्यामुळे रस्त्यांवर पाणी साचणार नाही. नाल्यांमध्ये कचरा साचून राहिल्याने डासांची उत्पत्ती होते..Mumbai News: मुंबईत मीडिया हब उभारणार, डिजिटल कंटेंट क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार; आशीष शेलार यांची घोषणा .दर्जाबाबत तडजोड नाही!या कामासाठी पालिकेने कंत्राटदारांची पात्रता अत्यंत कडक ठेवली आहे. गेल्या सात वर्षांत अशा प्रकारची कामे यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या आणि मजबूत आर्थिक उलाढाल असणाऱ्या अनुभवी कंत्राटदारांनाच हे काम दिले जाईल, जेणेकरून कामाच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.