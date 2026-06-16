मुंबई

Mumbai: यंदा रेल्वे रुळावर पाणी साचणार नाही, महापालिकेचा मोठा प्लॅन तयार; नेमकी योजना काय?

BMC Monsoon Plan: यंदा रेल्वे रुळावर पाणी न साचण्यासाठी महापालिकेने नव्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
Mumbai Local Train

Mumbai Local Train

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईत होणाऱ्या जलमय परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महा पालिकेने कंबर कसली आहे. पाण्याचा निचरा वेगाने व्हावा यासाठी पालिका प्रशासनाने एफ-उत्तर विभागातील भारतनगर आणि षण्मुखानंद रेल्वे कल्व्हर्ट्स (रेल्वे रुळांखालील पाण्याचे मोठे नाले स्वच्छ करून घेतले जात आहेत.

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