'बल्क ड्रग पार्क'ही महाराष्ट्रातून गेला, मुख्यमंत्र्यांना माहितीए का? आदित्य ठाकरेंचा सवाल

मुंबई : फॉक्सकॉन-वेदांता वरुन सुरु असलेल्या राजकीय खळबळीत आदित्य ठाकरेंनी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर नवा आरोप केला आहे. 'बल्क ड्रग पार्क' हा औषध निर्मितीचा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेला, उद्योग मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना याची माहिती आहे का? असा सवालच आदित्य ठाकरे यांनी विचारला आहे. पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. (Bulk Drug Park also gone from Maharashtra does CM Eknath Shidne know this Aditya Thackeray question)

हेही वाचा: Vedanta महाराष्ट्राला बनवणार आयफोन, टीव्ही उपकरणांच्या निर्मितीचं हब

आदित्य ठाकरे म्हणाले, 'बल्क ड्रग पार्क'साठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं होतं. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी हा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये आणला होता. हा प्रकल्प देखील आपण रायगड आणि इतर परिसरात आणणार होतो. यासाठी हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांनी प्रस्ताव पाठवले होते. पण आता गुजरातमधील भरुच इथं हा 'बल्क ड्रग पार्क' होणार आहे. या प्रकल्पाची मागणी महाराष्ट्रानं पहिल्यांदा केली होती. सप्टेंबरमध्ये हा प्रकार घडला होता. या काळात सध्याचे मुख्यमंत्री घरोघरी जाऊन भेटी देत होते, अनेक ठिकाणी फिरत होते. पण या मुख्यमंत्र्यांना आणि उद्योग मंत्र्यांना देखील हा विषय माहिती नसेल की, हा मोठा प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्रासाठी उपयोगी होता त्यावर महाराष्ट्राचा पहिला हक्क होता, तो महाराष्ट्रातून निघून गेलेला आहे. हे किती खरं आणि किती खोटं याचं उत्तर मला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून अपेक्षित आहे.

हेही वाचा: Foxconn-Vedanta : महाराष्ट्रातील प्रोजेक्ट गुजरातमध्ये गेल्याचा अद्याप खुलासा नाही - आदित्य ठाकरे

उद्योगमंत्री कदाचित हे देखील बोलू शकतील की हा विषय आरोग्य खात्याचा आहे. पण हे सगळं काही चाललेलं आहे हे महाराष्ट्राची मान खाली घालण्याचं काम सुरु आहे. कारण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी वेदांताचा एकेरी उल्लेख केला तसेच ४ लाख कोटींचा प्रस्ताव घेऊन आल्याचं विधानसभेत सांगितलं होतं. उद्योग जगतातील कंपनीचा एकेरी उल्लेख असेल किंवा दोन लाख कोटींच्या प्रस्तावाला ४ लाख कोटी म्हणणं हे कुठल्या सरकारला शोभणारं आहे? खरंतर दुसरं कुठलंही सरकार असतं तर जे उद्योग १०० टक्के आपल्या राज्यात येणार आहेत ते बाहेर गेले कसे यावरुन मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला असता.

हेही वाचा: सांगली : मुलं पळवणारी टोळी समजून साधूंना मारहाण केल्याप्रकरणी ६ जणांना अटक

'बल्क ड्रग पार्क'बाबत आमचा प्रस्ताव असा होता की, महाराष्ट्रातून जो औषधांचा पुरवठा होतो तो २० टक्के आहे. यामध्ये सर्वात मोठा लस उत्पादक प्रकल्प सीरम इन्स्टिट्यूट आणि इतर ते महाराष्ट्रात आहेत. तिसरी महत्वाची गोष्ट ग्लोबल अॅप्रुव्ह प्लान्ट हे महाराष्ट्रात आहेत. तसेच औषध निर्यातीत नीती आयोगाच्या रँकिंगमध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. इतकं सगळ असताना महाराष्ट्रातील 'बल्क ड्रग पार्क'चा प्रकल्पही महाराष्ट्रातून निघून जातो. मला याचं आश्चर्य वाटतंय की ज्या प्रकल्पांवर आम्ही मेहनत घेतली. आपल्या महाराष्ट्रात हा प्रकल्प खेचून आणण्याचा जो प्रयत्न केला. या नव्या सरकारनं ते पळवून लावलं आहे.