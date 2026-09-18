Mumbai News: भायखळा ते जेजे मार्ग प्रवास सुकर होणार, उड्डाणपूल प्रकल्पाच्या कामाला गती

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि दळणवळण व्यवस्था अधिक सुकर व अखंड करण्यासाठी महापालिकेने हाती घेतलेल्या भायखळा ते जेजे मार्ग उड्डाणपूल प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर यांनी नुकतीच या प्रकल्पस्थळास भेट देऊन कामाची पाहणी केली. तसेच संपूर्ण प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेतला..हा प्रकल्प निर्धारित वेळेपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री वाढवून कामाचे प्रभावी नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. आराखड्यानुसार हा उड्डाणपूल उभारला जात आहे. भायखळा येथील सीताराम सिलम उड्डाणपूल ते कुतुब-ए-कोंकण मखदूम अली माहिमी उड्डाणपूल (जे. जे. उड्डाणपूल) यांना जोडणारा हा प्रकल्प मुख्य भागांमध्ये विभागला गेला आहे..Mumbai-Pune Highway Traffic : ठाणे-मुंबईकडे जाणार्या वाहनांसाठी मोठी बातमी! महामार्ग पोलिसांकडून 'या' दिवशी अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी, प्रवासाच्या नियोजनापूर्वी वाचा ही अपडेट.सुरक्षेच्या उपायांना प्राधान्यया प्रकल्पाचा निश्चित कालावधी पावसाळा वगळून २६ महिने (मे २०२८) इतका आहे. सद्य:स्थितीत प्रकल्पाची २२ टक्के भौतिक प्रगती झाली आहे. .पाहणीदरम्यान अभिजित बांगर यांनी सांगितले, की नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी व वाहतूक कोंडीतून लवकर सुटका करण्यासाठी हे काम नियोजित वेळेपूर्वी पूर्ण करावे. काम करताना वाहतूक व्यवस्थापन व सुरक्षेच्या उपायांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे. या प्रस्तावित उड्डाणपुलामुळे सर जमशेटजी जीजीभाई मार्ग, भायखळा, नागपाडा आणि माझगाव या गजबजलेल्या जंक्शनवरील वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल..Mumbai Local: लोकल आता 'मेडिकल कवच'! मध्य रेल्वेच्या ४३ स्थानकांवर वैद्यकीय कक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.