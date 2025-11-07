मुंबई

Byculla Zoo Devlopment: राणीबागेत पेंग्विन कुटुंबासाठी नवी जागा! महापालिकेचा विस्तार प्रकल्प सुरू

BMC Project: भायखळा राणी बाग येथील पेंग्विनची वाढती संख्या पाहता विस्तार करण्याची गरज भासत आहे. याबाबतचा महापालिकेने विस्तार प्रकल्प सुरू केला आहे.
Mumbai Rani Baug Penguin Room

Mumbai Rani Baug Penguin Room

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणिसंग्रहालय (राणी बाग) येथील पेंग्विन कुटुंब झपाट्याने वाढत असून, आता या थंड प्रदेशातील पाहुण्यांसाठी महापालिकेकडून नव्या निवासस्थानाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. सध्या प्राणिसंग्रहालयात एकूण २१ पेंग्विन आहेत. सध्याच्या वसाहतीत कमाल २५ पेंग्विनपर्यंतच व्यवस्था शक्य आहे. त्यामुळे वाढत्या पेंग्विन संख्येनुसार नव्या विस्ताराची गरज भासू लागली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
BMC
Municipal Corporation
Municipal administrators
Zoo

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com