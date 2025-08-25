Mumbai News: गणेशोत्सवाच्या सुट्टीत खुलं राहणार 'जिजामाता उद्यान', पण या दिवशी बंद; वाचा सविस्तर

मुंबई : मुंबईतील भायखळा येथे स्थित असलेले वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयात पर्यटकांची नेहमीच मोठी गर्दी असते. इतकेच नव्हे तर शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवसांसह इतर सुट्टीच्या कालावधीत या राणीच्या बागेत अनेक पर्यटकांची हजेरी लागते. मात्र सध्या महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागात साजरा होणारा १० दिवसांचा गणेशोत्सव अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. .येत्या २७ ऑगस्टपासून गणेशोत्सव सुरू होत असून यंदा महाराष्ट्र सरकारने प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे राज्यभरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यानिमित्त अनेक शाळांना गणपती उत्सवनिमित्त ५ ते ७ दिवसांच्या सुट्ट्या देखील जारी करण्यात आल्या आहेत. तर काही कंपन्यांतही गणेश चतुर्थी आणि अनंत चतुर्थीच्या सुट्ट्या दिल्या आहेत. दरम्यान, मुंबईतील भायखळा येथे स्थित असलेले जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय गणेशोत्सवातही खुले राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai Politics: निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय खलबतं! शिंदेसेनेत मोठी इनकमिंग, शरद पवारांसह राज ठाकरेंना धक्का .भायखळा (पूर्व) येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने बुधवार, २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी जनतेसाठी खुले राहणार आहे. मात्र त्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवार, २८ ऑगस्ट रोजी हे उद्यान व प्राणिसंग्रहालय बंद असेल, अशी माहिती महानगरपालिकेकडून देण्यात आली आहे..सामान्यपणे हे उद्यान दर बुधवारी साप्ताहिक सुट्टीमुळे बंद ठेवले जाते. पण पालिकेच्या ठरावानुसार, जर सार्वजनिक सुट्टी बुधवारी आली तर त्या दिवशी उद्यान व प्राणिसंग्रहालय खुले ठेवले जाते आणि त्याच्या पुढील दिवशी बंद ठेवण्यात येते. त्यामुळे मुंबईकर आणि पर्यटकांना २७ ऑगस्ट रोजी गणेशोत्सवाच्या सुटीत प्राणिसंग्रहालय व उद्यान पाहण्याची संधी मिळणार आहे..भारतात पहिला पेट्रोल पंप कुठे उभा राहिला? तो अजूनही अस्तिवात आहे का? तेव्हा पेट्रोलची किंमत किती होती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.