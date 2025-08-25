मुंबई

Mumbai News: गणेशोत्सवाच्या सुट्टीत खुलं राहणार 'जिजामाता उद्यान', पण या दिवशी बंद; वाचा सविस्तर

Byculla Zoo: भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने जनतेसाठी खुले राहणार आहे. अशी माहिती महानगरपालिकेकडून देण्यात आली आहे.
Veermata Jijabai Bhosale Udyan
Veermata Jijabai Bhosale UdyanESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईतील भायखळा येथे स्थित असलेले वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयात पर्यटकांची नेहमीच मोठी गर्दी असते. इतकेच नव्हे तर शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवसांसह इतर सुट्टीच्या कालावधीत या राणीच्या बागेत अनेक पर्यटकांची हजेरी लागते. मात्र सध्या महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागात साजरा होणारा १० दिवसांचा गणेशोत्सव अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Ganeshotsav
Holiday

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com