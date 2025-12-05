Mumbai News: वाघांच्या मृत्यूबाबत लपवाछपवी! प्राणीप्रेमींचा आरोप; ‘रुद्र’, ‘शक्ती’च्या मृत्यूमुळे प्रश्न

मुंबई

मुंबई : भायखळ्यातील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालयात (राणीबाग) वाघांच्या सलग मृत्यूच्या घटनांवरून उद्यान प्रशासनावर माहिती दडपल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. दीड महिन्यापूर्वी मृत्यू झालेल्या ‘रुद्र’ वाघाबाबतची माहिती वेळेवर जाहीर न केल्याने प्राणीप्रेमींमध्ये नाराजी वाढली आहे. त्यानंतर १७ नोव्हेंबरला ‘शक्ती’ वाघाचाही मृत्यू झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २०२० मध्ये वीरा नावाच्या बछड्याचा मृत्यू झाला होता.

