बेलापूरमध्ये पारसिक हिलवरून थेट रुळावर कोसळली कार, १७ वर्षीय तरुण गंभीर जखमी; हार्बर मार्गावरील सेवा विस्कळीत

नवी मुंबई : बेलापूर इथल्या पारसिक हिल डोंगरावरून एक कार थेट रेल्वे रुळावर कोसळल्याची घटना घडलीय. या अपघातात कारमधील १७ वर्षीय तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडालीय. तर हार्बर मार्गावरची लोकलसेवाही विस्कळीत झाली आहे..पारसिक हिल हे बेलापूर रेल्वे स्थानकाजवळ आहे. पारसिक हिल बोगद्याच्या पुढील बाजूला ही कार उंचावरून थेट रेल्वे रुळावर कोसळली. कार पनवेल-उरण मार्गिकेवर पडली असून अपघातात कारचं नुकसान झालं आहे. अपघाताची माहिती मिळताच रेल्वे पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झालं. रुळावर पडलेली कार बाजूला करण्याचं काम सुरू आहे..अपघातामुळे हार्बर मार्गावरील रेल्वे सेवा काही काळ ठप्प झाली आहे. या घटनेचा पुढील तपास नवी मुंबई पोलीस आणि रेल्वे पोलिसांकडून सुरू आहे. कार डोंगरावरून नेमकी कशी कोसळली, याचा तपास केला जातोय. अपघातात तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.