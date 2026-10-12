Mumbai Protest: ठाकरे बंधूंच्या अडचणी वाढल्या? शिवाजी पार्क आंदोलनप्रकरणी आदित्य-अमित यांच्यावर गुन्हा दाखल

मुंबई : मुंबईत सीजेपीच्या समर्थनार्थ रविवारी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या अनेकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या या कारवाईविरोधात तेजस ठाकरे आणि अमित ठाकरे हेदेखील मैदानात उतरले होते. मात्र शिवाजी पार्क परिसरात रविवारी झालेल्या आंदोलनामुळे आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरेंवर गुन्हा दाखल झाला आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार (ता. ११) रोजी शिवाजी पार्क परिसरात ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले जात होते. मात्र या आंदोलनाची परवानगी नसून तणावाचे वातावरण पाहता आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. यामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या सोडवणूक करण्यासाठी आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे मैदानात उतरले होते..Nalasopara: नालासोपाऱ्यात नवरात्रीदरम्यान दोन गटांत तुफान राडा! दगडफेक अन् लाठीचार्ज करत बेदम मारहाण; ७ ते ८ जण जखमी. यावेळी ठाकरे कुटुंब थेट पोलीस स्थानकात दाखल होत त्यांनी आंदोलनकर्त्यांची सुटका केली. मात्र या आंदोलनप्रकरणी आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे तसेच अंजली दमानिया यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पत्नीशी वडिलांचे अनैतिक संबंध असल्याचा संशय, ३२ वर्षीय मुलाने वडिलांना झोपेतच संपवलं; डोंबिवली हादरली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.