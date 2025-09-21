Pooja Khedkar: आयएएस खेडकरचे कुटुंब अडचणीत! अंगरक्षकाला अटक; आई-वडील अद्याप फरार

नवी मुंबई : एका किरकोळ अपघातावरून सुरू झालेल्या वादातून ऐरोली येथे एका ट्रक हेल्परचे अपहरण केल्याप्रकरणी माजी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर, आई मनोरमा खेडकर आणि अंगरक्षक प्रफुल्ल साळुंखे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी प्रफुल्ल साळुंखे याला धुळ्यातून अटक केली आहे, तर दिलीप आणि मनोरमा खेडकर अद्याप फरार आहेत..ऐरोली येथे शनिवारी (ता. १३) दिलीप खेडकर यांच्या लँड क्रूझर कारला एका ट्रकची किरकोळ धडक बसली. या अपघातानंतर दिलीप खेडकर आणि त्यांचा अंगरक्षक प्रफुल्ल साळुंखे यांनी ट्रक मदतनीस प्रल्हादकुमार चौहान (वय २२) याचे अपहरण केले. यानंतर रबाळे पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी रविवारी (ता. १४) पुण्यातील खेडकर यांच्या बंगल्यावर छापा टाकून प्रल्हाद चौहान याची सुटका केली. .हिंग कोणत्या वनस्पतीपासून बनवले जाते? हा कोणत्या भाषेतील शब्द आहे?.या वेळी पोलिसांनी घटनास्थळी अपहरणासाठी वापरलेली गाडीही जप्त केली. याप्रकरणी सुरुवातीला केवळ अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता; परंतु आता छळ, धमकी, कट रचणे आणि पुरावे नष्ट करणे अशा विविध कलमांची वाढ करण्यात आली आहे..पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्नया गुन्ह्यात महत्त्वाचे पुरावे असलेले सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्याचा प्रयत्न मनोरमा खेडकर यांनी केला असल्याचे तपासात उघड झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर पुरावे नष्ट केल्याचाही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .गाडीतील 'या' अलर्ट लाईट्सचा अर्थ काय? हे दिसताच सावध व्हा नाहीतर....नेमके प्रकरण काय?पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १३ सप्टेंबर रोजी नवी मुंबईतील मुलुंड-ऐरोली रोडवर प्रल्हाद कुमार (२२) याने लँड क्रूझर कारला काँक्रीट मिक्सर ट्रकने धडक दिल्याची घटना घडली होती. दरम्यान, पोलिसांच्या तपासात दिलीप खेडकर आणि त्यांचा चालक प्रफुल्ल साळुंखे यांनी प्रल्हाद कुमारला जबरदस्तीने गाडीत बसवून त्यांना पुणे येथील खेडकर यांच्या बंगल्यावर नेल्याचे समोर आले. या घटनेनंतर रबाळे पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम १३७(२) (अपहरण) अंतर्गत फरार दिलीप खेडकरसह आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.