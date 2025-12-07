AI Railway Ticket: एआय तिकिटांचा सुळसुळाट! विशेष स्क्वॉड तैनात, बनावट तिकीट आढळल्यास ७ वर्षांचा तुरुंगवास अन्...; रेल्वेची मोठी मोहीम

मुंबई : उपनगरीय नेटवर्कवर बनावट आणि संपादित तिकिटांच्या वाढत्या प्रकरणांविरुद्ध मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेने कारवाई तीव्र केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत, अनेक प्रवासी एआय-एडिट केलेल्या, मॉर्फ केलेल्या किंवा फोटोकॉपी केलेल्या तिकिटांसह प्रवास करताना पकडले गेले आहेत. त्यानंतर रेल्वेने ही एक गंभीर फसवणूक मानून मोठ्या प्रमाणात तपासणी मोहीम सुरू केली आहे..रेल्वेच्या मते, तिकीट बुकिंगच्या वेळी एक अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक कोड तयार केला जातो. जो खऱ्या तिकिटांची ओळख पटवण्यासाठी एक प्रमुख साधन आहे. बनावट किंवा संपादित तिकिटांमध्ये हा कोड नसू शकतो. जो तपासणी पथकांद्वारे त्वरित शोधला जातो. स्थानके आणि गाड्यांवर विशेष एआय-फसवणूक पथके तैनात केली जात आहेत..Indigo: इंडिगोचा ढिसाळ कारभार! विदेशी महिलेचा काउंटरवर चढून थयथयाट; व्हिडिओ व्हायरल.ही टीम संशयास्पद तिकिटे ओळखेल आणि प्रवाशांचे ओळखपत्र तपासेल. जर सीझन तिकिट किंवा प्रवास तिकिटावरील तपशील ओळखपत्राशी जुळत नसेल तर कारवाई केली जाईल. सुरळीत तपासणी सुनिश्चित करण्यासाठी जीआरपीशी समन्वय वाढविण्यात आला आहे..रेल्वेने इशारा दिला आहे की बनावट तिकिटे बनवणे, खरेदी करणे किंवा वापरणे हे भारतीय दंड संहिता (BNS) 2023 - 318(2), 336(3), 336(4), 340(1), 340(2) आणि 3/5 च्या विविध कलमांखाली गुन्हा आहे. दोषी आढळल्यास दंड आणि 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते..Thane Crime: केकमध्ये गुंगीचं औषध टाकलं अन्...; विवाहित महिलेसोबत दोन तरुणांचं विकृत कृत्य, ठाण्यात नेमकं काय घडलं?.आतापर्यंत पाच प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. एका दुकान मालकाने तिकीट खरेदी केले. त्याची फोटोकॉपी बनवली आणि कर्मचाऱ्यांना वाटली. एक महिला प्रवाशाला अल-पुडित तिकीटासह पकडण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने तिकिटे संपादित करण्यासाठी एआय टूलचा वापर केला. पश्चिम रेल्वेवर अशाच प्रकारच्या आणखी तीन प्रकरणांची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.