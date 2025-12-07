मुंबई

AI Railway Ticket: एआय तिकिटांचा सुळसुळाट! विशेष स्क्वॉड तैनात, बनावट तिकीट आढळल्यास ७ वर्षांचा तुरुंगवास अन्...; रेल्वेची मोठी मोहीम

Mumbai Local AI Fake Ticket Crackdown: मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने एआय-एडिट केलेल्या आणि बनावट तिकिटांवर कडक कारवाई सुरू केली आहे. स्थानकांवर एआय-फसवणूक पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
Mansi Khambe
मुंबई : उपनगरीय नेटवर्कवर बनावट आणि संपादित तिकिटांच्या वाढत्या प्रकरणांविरुद्ध मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेने कारवाई तीव्र केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत, अनेक प्रवासी एआय-एडिट केलेल्या, मॉर्फ केलेल्या किंवा फोटोकॉपी केलेल्या तिकिटांसह प्रवास करताना पकडले गेले आहेत. त्यानंतर रेल्वेने ही एक गंभीर फसवणूक मानून मोठ्या प्रमाणात तपासणी मोहीम सुरू केली आहे.

