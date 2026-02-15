वाहतूक कोंडीपासून दिलासा! महाराष्ट्रातील ३,३२० कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पाला मंजूरी; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, पाहा मार्ग...

मुंबई : महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग जाळे मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग 160A च्या घोटी-त्र्यंबक (मोखाडा)-जावर-मनोर-पालघर विभागाच्या पुनर्विकास आणि अपग्रेडेशनला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या अंदाजे १५४.६३५ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पासाठी ₹३,३२०.३८ कोटी खर्च येईल. .वाढत्या वाहतुकीला सामावून घेण्यासाठी, तो चार पदरी रस्त्यात विकसित केला जाईल. २०२८ पर्यंत, या मार्गावरून दररोज १०,००० हून अधिक PCU वाहून नेण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळे जड मालवाहतुकीसाठी, विशेषतः नाशिकच्या पश्चिम औद्योगिक क्षेत्रांशी अंबड आणि सातपूर एमआयडीसीशी जोडलेल्या वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल. सध्या. ही वाहतूक राष्ट्रीय महामार्ग ८४८ वरून शहरातून जाते. ज्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर ताण येतो..Mumbai Pollution: अत्याधुनिक वाहने धूळ रोखणार, अनुभवी अभियांत्रिकी संस्था, कंपन्यांकडून मागवले अर्ज.नवीन मार्गामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, त्र्यंबक ते मनोर आणि पालघर हा भाग दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (NE-4), NH-48 आणि पश्चिम किनारी प्रदेशाशी जोडला जाईल. यामुळे औद्योगिक आणि शहरी भाग तसेच पालघरच्या आदिवासी भागांना चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळेल. मनोर-पालघर शहरी विभागात सध्या अंदाजे १२,००० पीसीयू वाहतूक आहे..सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी हा रस्ता चार पदरी बनवला जाईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की या प्रकल्पामुळे प्रादेशिक विकासाला गती मिळेल, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल आणि औद्योगिक क्रियाकलापांना एक नवीन चालना मिळेल. तर मंत्रिमंडळ समितीने तेलंगणामधील राष्ट्रीय महामार्ग-१६७ च्या रुंदीकरणालाही मान्यता दिली. ज्याचा एकूण भांडवली खर्च ₹३,१७५.०८ कोटी आहे..Education: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिक्षणात मूलभूत सुधारणेसाठी तरतूद करा; महायुती सरकारकडे शिफारस.तेलंगणामधील हैदराबाद-पणजी आर्थिक कॉरिडॉरवरील गुडेबेलूर ते महबूबनगर पर्यंतचा ८०.०१ किलोमीटरचा मार्ग चार पदरी दर्जाचा विकसित केला जाईल. या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च ₹३,१७५.०८ कोटी आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रमुख प्रकल्पांची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.