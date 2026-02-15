मुंबई

वाहतूक कोंडीपासून दिलासा! महाराष्ट्रातील ३,३२० कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पाला मंजूरी; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, पाहा मार्ग...

Maharashtra Road Project News: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील एनएच-१६०ए च्या १५४.६३ किमी लांबीच्या सानबे विभागाचे अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम पद्धतीने पुनर्वसन आणि अपग्रेडेशन करण्यास मान्यता दिली आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग जाळे मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग 160A च्या घोटी-त्र्यंबक (मोखाडा)-जावर-मनोर-पालघर विभागाच्या पुनर्विकास आणि अपग्रेडेशनला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या अंदाजे १५४.६३५ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पासाठी ₹३,३२०.३८ कोटी खर्च येईल.

