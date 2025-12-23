मुंबई

वडिलांच्या निधनानंतर घरकाम करून आईनं वाढवलं; लेकाने कष्टातून NIA प्रमुख पद मिळवलं, आता महाराष्ट्र DGP होणारे सदानंद दाते कोण?

Sadanand Date: केंद्र सरकारने एनआयए प्रमुख आणि १९९० च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते यांना महाराष्ट्र केडरमध्ये परतण्यास मान्यता दिली आहे. बीएमसी निवडणुकीपूर्वी त्यांची पुढील पोलिस महासंचालक म्हणून नियुक्ती होण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबई : मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने सोमवारी राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (NIA) महासंचालक सदानंद वसंत दाते यांना अकाली मायदेशी परत पाठवण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणारी सूचना जारी केली. सूचनेनुसार, १९९० च्या बॅचचे भारतीय पोलिस सेवेचे अधिकारी सदानंद वसंत दाते यांना त्यांच्या मूळ कॅडर, महाराष्ट्रात तात्काळ पुनर्स्थापित केले जाईल. सदानंद दाते यांनी ३१ मार्च २०२४ रोजी निवृत्त झालेले तत्कालीन महासंचालक दिनकर गुप्ता यांच्याकडून भारताच्या दहशतवाद विरोधी तपास युनिट, एनआयएचे महासंचालक म्हणून पदभार स्वीकारला होता.

