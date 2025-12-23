वडिलांच्या निधनानंतर घरकाम करून आईनं वाढवलं; लेकाने कष्टातून NIA प्रमुख पद मिळवलं, आता महाराष्ट्र DGP होणारे सदानंद दाते कोण?

मुंबई : मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने सोमवारी राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (NIA) महासंचालक सदानंद वसंत दाते यांना अकाली मायदेशी परत पाठवण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणारी सूचना जारी केली. सूचनेनुसार, १९९० च्या बॅचचे भारतीय पोलिस सेवेचे अधिकारी सदानंद वसंत दाते यांना त्यांच्या मूळ कॅडर, महाराष्ट्रात तात्काळ पुनर्स्थापित केले जाईल. सदानंद दाते यांनी ३१ मार्च २०२४ रोजी निवृत्त झालेले तत्कालीन महासंचालक दिनकर गुप्ता यांच्याकडून भारताच्या दहशतवाद विरोधी तपास युनिट, एनआयएचे महासंचालक म्हणून पदभार स्वीकारला होता..२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील नायक म्हणून सदानंद दाते यांना ओळखले जाते. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर रोजी संपणार आहे, त्यामुळे पुढील पोलीस महासंचालक पदासाठी दाते हे प्रमुख दावेदार मानले जातात. आदेशात म्हटले आहे की, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ज्यामध्ये एनआयएचे महासंचालक सदानंद वसंत दाते यांना त्यांच्या मूळ केडरमध्ये तात्काळ परत पाठवण्यात येत आहे..Navi Mumbai: बदलापूर ते पनवेल एका झटक्यात होणार पार! नवा मार्ग कसा असणार? जाणून घ्या... .एनआयएमध्ये सामील होण्यापूर्वी, सदानंद दाते यांनी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाचे (ATS) प्रमुख म्हणून काम पाहिले आणि राज्यात अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली, ज्यात मीरा भाईंदर वसई विरारचे पोलिस आयुक्त, कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे सह आयुक्त आणि मुंबईतील गुन्हे शाखेचे सह आयुक्त यांचा समावेश आहे. त्यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) मध्ये उपमहानिरीक्षक आणि केंद्रीय राखीव पोलिस दल (CRPF) मध्ये महानिरीक्षक म्हणून दोन वेळा काम केले आहे..नोव्हेंबर २००८ मध्ये झालेल्या भीषण मुंबई हल्ल्यातील दहशतवाद्यांशी लढण्यात त्यांच्या भूमिकेबद्दल दाते यांना २००८ मध्ये राष्ट्रपती पोलीस शौर्य पदक प्रदान करण्यात आले. २००७ मध्ये त्यांना राष्ट्रपती पोलीस मेरिटोरियस सेवा पदक आणि २०१४ मध्ये राष्ट्रपती पोलीस विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करण्यात आले. सदानंद दाते यांचा जन्म महाराष्ट्रातील पुणे येथे झाला. त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची होती, तरीही त्यांच्या वडिलांनी सदानंद यांना शिक्षण देण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही..Mumbai News: दामोदर हॉलचा पुनर्विकास रखडला; नाट्यप्रेमींचा सवाल, आर्थिक घोटाळ्याचे सावट.त्यांनी कठोर परिश्रम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केला आणि सदानंद दाते यांना शाळेत पाठवले. सदानंद दाते १५ वर्षांचे असताना, त्यांचे वडील वसंत यांचे अचानक निधन झाले आणि कुटुंबावर मोठा आघात झाला. सदानंदची आई घर चालवण्यासाठी घरकाम करू लागली. ती सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत घर झाडू आणि भांडी साफ करायची पण कुटुंबाचा खर्च भागत नव्हता. आईला मदत करण्यासाठी सदानंद पहाटे ४ वाजता उठायचे आणि वर्तमानपत्रे वाटायला सुरुवात करायचे. थंडी असो वा उष्ण, पाऊस असो वा आजारी, ते सकाळी उठून घरोघरी वर्तमानपत्रे पोहोचवायचे..त्यानंतर ते शाळेत जायचे. खूप संघर्ष व्हायचे पण सदानंदने कधीही अभ्यास सोडला नाही. त्याला जेव्हा जेव्हा वेळ मिळायचा तेव्हा सदानंद दाते अभ्यास करायला बसायचे. सदानंद दाते यांनी त्यांचे माध्यमिक शिक्षण स्थानिक सरकारी शाळेतून पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी पुणे विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेत पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आणि त्यानंतर त्याच विद्यापीठातून डॉक्टरेट मिळवली..सदानंद यांनी यूपीएससीची तयारी सुरू केली. अनेक वर्षांच्या कठोर परिश्रमानंतर, अखेर १९९० मध्ये त्यांनी आयपीएस अधिकारी होण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण केले. या काळात त्यांनी हम्फ्रे फेलोशिप प्रोग्राम अंतर्गत मिनेसोटा विद्यापीठात शिक्षण घेतले. त्यांनी अमेरिकेत व्हाईट कॉलर आणि संघटित गुन्हेगारीशी लढण्याच्या सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक पैलूंचा अभ्यास केला. भारतात परतल्यानंतर त्यांना अतिरिक्त पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मुंबई हल्ल्यादरम्यान, सदानंद दाते हे मध्य प्रदेशाचे एसीपी होते. त्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह आघाडीवर जाऊन दहशतवाद्यांचा धाडसाने सामना केला..Mumbai News: उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीतही नियमांचे उल्लंघन, समितीच्या अहवालातून माहिती उघड.दहशतवादी त्यांच्या पोलिस पथकावर गोळीबार करत होते तिथून ते थेट कामा रुग्णालयाच्या इमारतीत घुसले. यावेळी त्यांना एका ग्रेनेडचा धक्का बसला. ग्रेनेड त्यांच्यापासून तीन फूट अंतरावर स्फोट झाला. या हल्ल्यात उपनिरीक्षक प्रकाश मोरे ठार झाले. सदानंद दाते जखमी झाले, पण ते दृढ राहिले. ते दहशतवाद्यांशी लढत राहिले. ते जखमी अवस्थेत त्यांच्या पथकासह रुग्णालयाच्या सहाव्या मजल्यावर पोहोचले. ते पायऱ्यांजवळ लपले आणि दहशतवाद्यांच्या गोळीबाराला प्रत्युत्तर देऊ लागले. सुमारे ४० मिनिटे गोळीबार सुरू राहिला. दहशतवाद्यांनी सदानंद दातेवर ग्रेनेड फेकला. ग्रेनेडचा स्फोट झाला आणि सदानंद गंभीर जखमी झाले. दरम्यान, अजमल कसाब आणि इस्माइल परिस्थितीचा फायदा घेत पळून गेले. सदानंद दाते आणि त्यांच्या पथकाने रुग्णालयाला मोठ्या हल्ल्यापासून वाचवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.