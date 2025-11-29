मुंबई

Mumbai News: आरोग्य योजनांचा सर्व्हर कोलमडला! रुग्णांचे मोठे हाल; मोफत उपचार योजनांना ब्रेक लागला

Health Schemes : केंद्र सरकारच्या जनआरोग्य योजनांचा सर्व्हर अनेक दिवसांपासून डाऊन झाला आहे. त्याचा फटका रुग्णांना बसत आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महाराष्ट्र शासनाची महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजना या दोन्ही एकत्रित महत्त्वाच्या सरकारी योजनांचा सर्व्हर गेल्या काही दिवसांपासून डाऊन झाला आहे. बुधवार (ता. १९)पासून या महत्त्वाच्या वेबसाईटला अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे रुग्णालयाशी संलग्न असणाऱ्या योजनेच्या वेबसाईटवरही परिणाम झाला आहे. त्याचा फटका रुग्णांना बसत आहे.

Mumbai
Government hospital
KEM Hospital
public health scheme
schemes

