Mumbai: झोपडपट्टीमुक्त मुंबईला ‘केंद्रा’चा अडथळा, पुनर्वसन योजनांचे ना हरकत प्रमाणपत्र रखडले

बापू सुळे मुंबई : राज्य सरकारकडून राबवल्या जात असलेल्या 'झोपडपट्टीमुक्त मुंबई' या महत्त्वाकांक्षी योजनेला केंद्र सरकारने सुरुंग लावला आहे. मुंबईत १३ लाखांहून अधिक झोपड्या असून त्यापैकी जवळपास एक लाख ४१ हजार झोपड्या केंद्र सरकारच्या जागेवर आहेत. या ठिकाणी पुनर्वसन प्रकल्प राबवून मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी 'एसआरए' प्राधिकरण प्रयत्नशील असले तरी त्याकरिता केंद्र सरकारकडून 'एनओसी'च (ना हरकत प्रमाणपत्र) दिली जात नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. .एनओसी नसल्याने या जागेवर 'एसआरए'ला बायोमेट्रिक सर्वेक्षणही करता येत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे मुंबई झोपडपट्टीमुक्त कशी होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.'एसआरए' प्राधिकरणाने मुंबईत तब्बल आठ लाख ८४ हजार झोपड्यांचे नंबरिंग केले आहे. त्यामध्ये सहा लाख ९२ हजार झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे नियोजन करणे एसआरए प्राधिकरणाला शक्य होणार आहे..दरम्यान, मुंबई शहर आणि उपनगरात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विमानतळ प्राधिकरण, संरक्षण विभाग, नौदल, रेल्वे, बीपीटी अशा वेगवेगळ्या आस्थापनांच्या जमिनी असून त्यापैकी २१७ हेक्टरवर जवळपास एक लाख ४१ हजार झोपड्या आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार २०००पर्यंत उभा राहिलेल्या झोपड्या अधिकृत असून २०११ पर्यंतच्या झोपड्या सशुल्क पात्र केल्या जात आहेत. त्यामुळे मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी एसआरए योजना राबवताना त्यांची संख्या, त्यामध्ये कोण वास्तव्यास आहे, याची माहिती असणे आवश्यक आहे..त्यानुसार या जागांवर एसआरए योजना राबविण्यासाठी प्राधिरणाने राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्राकडे परवानगी मागितली होती; मात्र त्याला केंद्राकडून कोणताच प्रतिसाद दिला जात नाही. त्यामुळे मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त कशी करणार, अशी खंत 'एसआरए'च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली..नव्या झोपड्यांना चाप'एसआरए'च्या सर्वेक्षणामुळे नव्याने उभ्या राहणाऱ्या झोपड्यांना चाप बसणार आहे.एखाद्या झोपडपट्टीच्या परिसरात सर्वेक्षण केल्यानंतर त्याचा डेटा तयार होणार आहे.त्यामुळे त्या परिसरात नव्याने काही झोपड्या उभ्या राहिल्यास त्याची ओळख पटविता येईल.नियोजन करणे सोयीचेमुंबईत भविष्यातही अनेक प्रकल्प हाती घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे झोपड्यांची इत्थंभूत माहितीहाताशी असल्याने एसआरए योजनेचे नियोजन करणे सोयीचे होणार आहे..केंद्राच्या जागांवरील झाेपड्याविमानतळ प्राधिकरण - ६३ क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये), ४३,७५२ झोपड्यारेल्वे - ३९ क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये), २५,३४४ झोपड्याभारत सरकार - ३०.२३ क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये), १९,६५० झोपड्यासंरक्षण - १९.७८ क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये), १२,८५७ झोपड्याखार जमीन - १३.१७ क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये), ८,५६१ झोपड्याबीपीटी - १२.४३ क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये), ८,०८० झोपड्यानिर्वासित मालमत्ता - ९.१४ क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये), ५,९४१ झोपड्याअणुऊर्जा विभाग - ७.५८ क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये), ४,९२७ झोपड्याआरसीएफ - ४.६३ क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये), ३,०१० झोपड्याकस्टम लँड - ०.९५ क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये), ६१८ झोपड्याइतर - १३.४३ क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये), ८,७३० झोपड्या.