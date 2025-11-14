मुंबई

Fishing Rules: मासेमारी करताना 'या' नियमांचे करावे लागणार पालन, सरकारकडून मच्छीमारांसाठी नवे नियम जारी

Central Government New rules for Fishermen: सरकारने मच्छीमारांसाठी नवे नियम जारी केले आहेत. खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांसाठी ही नियमावली लागू असणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नारायण पाटील

डहाणू : केंद्र सरकारच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईझेड) नवीन नियमांची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ज्यानुसार मच्छीमारांना आता नवे क्यूआर कोड ओळखपत्र दिले जाणार आहे, मात्र छोट्या आणि पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.

