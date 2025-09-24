Mumbai Local: लोकलखाली अडकल्या म्हशी, मुंबई रेल्वे वाहतूक विस्कळीत; म्हशी काढण्याचे प्रयत्न सुरू

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलबाबत अपडेट समोर आली आहे. लोकल खाली दोन म्हशी अडकल्याची घटना घडली असून यामुळे वाहतूक ठप्प झाली आहे. परिणामी गेल्या तासाभरापासून रेल्वे वाहतूक सेवा खोळंबली असून प्रवाशांचे हाल होत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, वांगणी-बदलापूर दरम्यान ही घटना घडली. बदलापूर ते कर्जत मार्गावर अप दिशेवर मुंबईकडे जाणारी लोकल वांगणी बदलापूर दरम्यान गोरेगाव येथे खोळंबली आहे. सकाळी अकरा वाजून सात मिनिटांनी ही लोकल वांगणीहून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाली होती. मात्र त्याचवेळी काही म्हशी रेल्वे ट्रॅकवरून जात असताना त्यातील दोन म्हशी लोकल खाली सापडल्याने वाहतुकीचा खोळंबा झाला..BMC Election: आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा! पहिली महिला अध्यक्ष मिळणार .दरम्यान, घटनेची माहिती मदतकार्य पथकाला देताच सध्या या म्हशी बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र कामावर किंवा इतर ठिकाणी निघालेल्या प्रवाशांना लेट मार्क लागत आहे..एसी लोकलच्या छतावर चढला तरूणमंगळवार (ता.२३) रोजी दिवा स्थानकाजवळ सकाळच्या सुमारास एक तरुण थेट एसी लोकल ट्रेनच्या छतावर चढल्याची घटना घडली. मात्र लोकलवर चढताच हा तरुण ओव्हरहेड वायरच्या संपर्कात आल्यानंतर गंभीर जखमी झाला. या घटनेननंतर तरुणाला तातडीने वैद्यकीय उपचारांसाठी कळवा येथील शिवाजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. .Mumbai Metro दोन तासांपासून खोळंबली, प्रवाशांमध्ये गोंधळ! .दरम्यान, सातत्याने घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना बेकायदेशीर कृत्यांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचबरोबर ट्रेनच्या छतावर प्रवास करणे किंवा या प्रकार कृत्य करणे हा रेल्वे कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा असल्याचेही म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.