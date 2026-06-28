Central Railway: एसी लोकलची संख्या वाढणार, १२० एसी लोकल रुळांवर धावणार, प्रवाशांना दिलासा मिळणार; पाहा वेळापत्रक

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील प्रवाशांसाठी सोमवार (ता. २९) पासून आणखी १२ वातानुकूलित लोकल धावणार आहेत. प्रवाशांकडून करण्यात आलेल्या वाढत्या मागणीची दखल घेत सध्या धावणाऱ्या १२ साध्या लोकल फेऱ्यांचे एसी लोकलमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेवरील एसी लोकलची एकूण संख्या १२०वर पोहोचणार असून, त्यापैकी ९२ सेवा मुख्य मार्गावर आणि २८ सेवा हार्बर मार्गावर धावतील..मध्य रेल्वेच्या या निर्णयामुळे मुख्य मार्गावरील सोमवार ते शुक्रवार धावणाऱ्या एसी लोकलची संख्या ८० वरून ९२ होणार आहे. नव्या एसी लोकल सोमवार ते शनिवार धावतील. मात्र रविवार आणि जाहीर सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशी या फेऱ्या नॉन-एसी लोकलद्वारे चालविण्यात येतील..Mumbai Local: धक्का लागला, माफी मागितली... तरी आरोपीने केला पाठलाग आणि चाकू हल्ला; मुंबई लोकलनंतर पुन्हा थरार.या बदलामुळे एकूण लोकल फेऱ्यांच्या संख्येत कोणताही बदल होणार नसून, मुंबई विभागातील सर्व मार्गावरील १,८२० लोकल फेऱ्या पूर्वीप्रमाणेच घावतील. नव्या एसी लोकलमध्ये सकाळ आणि सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेतील काही महत्त्वाच्या फेऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे कार्यालयीन वेळेत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना अधिक आरामदायी प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे..नव्या एसीचे लोकल वेळापत्रकअप दिशेनेसकाळी ६.४६ वा. टिटवाळा - सीएसएमटीसकाळी ९.१६ वा. घाटकोपर - सीएसएमटीसायंकाळी ४.३४ वा. कुर्ला - सीएसएमटीसायंकाळी ६.१६ वा. ठाणे-सीएसएमटीरात्री ९.०४ वा. कल्याण - कुर्ला रात्री १०.२२ वा. कुर्ला - सीएसएमटी.डाऊन दिशेनेपहाटे ५.३५ वा. ठाणे - टिटवाळासकाळी ८.३७ वा. सीएसएमटी - घाटकोपरसकाळी १०.०० वा. सीएसएमटी- कुर्लासायंकाळी ५.१२ वा. सीएसएमटी - ठाणेसायंकाळी ७.१८ वा. सीएसएमटी - कल्याणरात्री ११.०० वा. सीएसएमटी - ठाणे.Mumbai News: जुहूमध्ये नाल्यात पडून तरुणाचा मृत्यू, मॉन्सूनपूर्व कामांवर प्रश्नचिन्ह; निष्काळजीवर संताप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.