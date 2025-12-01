मुंबई

Central Railway: मोफत प्रवास करण्यासाठी फुकट्यांची नवी शक्कल! एसी लाेकलमधील बनावट तिकिटांचा पुन्हा पर्दाफाश

AC Local Fake Ticket: मध्य रेल्वेत एसी लाेकलमधील बनावट तिकिटांची घटना पुन्हा उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी तीन प्रवाशांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
AC Local Fake Ticket

AC Local Fake Ticket

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मध्य रेल्वेत बनावट तिकिटांची घटना पुन्हा उघडकीस आली आहे. एसी लोकलमध्ये तिकीट तपासणीदरम्यान मध्य रेल्वेचे तिकीट परीक्षक प्रशांत कांबळे यांनी आणखी तीन प्रवाशांना बनावट यूटीएस जनरेटेड सीझन तिकिटांसह पकडल्याने खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच अशाच प्रकारचा पर्दाफाश झाल्यानंतर हा नवा प्रकार समोर आला आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
central railway
Railway Administration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com