Central Railway: मोफत प्रवास करण्यासाठी फुकट्यांची नवी शक्कल! एसी लाेकलमधील बनावट तिकिटांचा पुन्हा पर्दाफाश

मुंबई : मध्य रेल्वेत बनावट तिकिटांची घटना पुन्हा उघडकीस आली आहे. एसी लोकलमध्ये तिकीट तपासणीदरम्यान मध्य रेल्वेचे तिकीट परीक्षक प्रशांत कांबळे यांनी आणखी तीन प्रवाशांना बनावट यूटीएस जनरेटेड सीझन तिकिटांसह पकडल्याने खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच अशाच प्रकारचा पर्दाफाश झाल्यानंतर हा नवा प्रकार समोर आला आहे..परळ-कल्याण या संध्याकाळच्या ६.४५च्या एसी लोकलमध्ये शुक्रवारी (ता. २८) ही तपासणी करण्यात आली. तिकीट परीक्षक प्रशांत कांबळे आणि अन्य तिकीट तपासनीस आणि ड्युटीवरील रेल्वे सुरक्षा दलाच्या पथकाने एकत्रित ही मोहीम राबवली. तपासणीदरम्यान एका युवतीसह दोघा तरुणांना त्यांनी दाखवलेली सीझन तिकिटे मोबाइलच्या ‘माय फाइल्स-डॉक्युमेंट्स’ फोल्डरमध्ये उघडलेली दिसली. तिकीट प्रत्यक्ष यूटीएस अॅपमधून दाखवण्यास सांगितल्यावर ती उघडत नसल्याने कांबळे यांना संशय आला..Mumbai Congress: सत्तेत आल्यावर काँग्रेस मुंबईसाठी काय करणार? प्रदूषणमुक्त अन्...; संपूर्ण प्लॅनच सांगितला .बारकाईने पाहिल्यावर तिन्ही तिकिटांवर एकच यूटीएस क्रमांक असल्याचे आढळले. यूटीएस जनरेटेड तिकीट प्रत्येक वेळेस वेगळ्या क्रमांकासह तयार होते. त्यामुळे प्रवाशांचे मोबाइल नंबर पडताळणीसाठी पाठवले असता त्या नंबरवरून कोणतेही तिकीट जारी झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले..तिकीट परीक्षक प्रशांत कांबळे यांच्या सतर्कतेमुळे आणि तत्काळ निर्णयक्षमतेमुळे बनावट तिकिटांचा आणखी एक प्रकार उघड झाला आहे. दरम्यान, बनावट तिकिटांवर प्रवास करणे, ती तयार करणे किंवा मिळवणे हे गंभीर गुन्हे असून दंडासह सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते, असा इशारा मध्य रेल्वेने प्रवाशांना दिला आहे..Mumbai News: ३ शिफ्ट, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि जलद गती... बीएमसीचा मेगा प्लॅन! मलनिस्सारण व्यवस्थेत होणार ऐतिहासिक बदल.गुन्हा दाखलतपासणीदरम्यान पकडलेल्या तिघांची नावे नीरज तलरेजा, अथर्व बाग आणि आदिती मंगलूरकर अशी आहेत. तिघांना पुढील कारवाईसाठी कुर्ला लोहमार्ग पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. पुढील चौकशीत या सर्व तिकिटांची निर्मिती एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. फसवणूक करून प्रवास केल्याबद्दल तिघांवर भारतीय न्याय संहिता २०२३अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.