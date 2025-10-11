Local Megablock: रेल्वे मार्गावर ४ दिवस जम्बो ब्लॉक; पुणे-मुंबई मार्गावर मोठा परिणाम, प्रवाशांचे होणार मेगाहाल!

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मध्य रेल्वे मार्गावर ४ दिवसांचा मेगाब्लॉक जाहीर केला आहे. आजपासून म्हणजेच शनिवार (ता. ११) ते मंगळवार १४ ऑक्टोबर दरम्यान मोठा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होणार असून वेळापत्रक पाहूनच प्रवासाचे नियोजन करा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. .मध्य रेल्वेने याबाबत अधिकृत पत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, कर्जत यार्ड पुनर्रचना कामासाठी ११ ते १४ ऑक्टोबरदरम्यान तब्बल ३० तासांचा विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक जाहीर केला आहे. या काळात लोकलसह लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचाही वेळापत्रकात बदल केला जाणार आहे. अनेक गाड्या रद्द करण्यात येणार असून काही गाड्या शॉर्ट टर्मिनेट केल्या जाणार आहेत..Mumbai Local Megablock: रविवारी लोकल प्लॅनिंग? पण हार्बर-पश्चिमवर ब्रेक, मध्य रेल्वेवर ग्रीन सिग्नल! वेळापत्रक तपासा.मुंबई-पुणे मार्गावरील गाड्यात बदलकर्जत विभागातील मेगा ब्लॉकमुळे पुणे-मुंबई मार्गावर परिणाम होणार आहे. कर्जत यार्ड पुनर्रचना कामासाठी चार दिवस मुंबई-पुणे मार्गावरील अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यावेळी प्रगती, डेक्कन क्वीन, इंद्रायणी, इंटरसिटीसह वंदे भारत एक्सप्रेसही रद्द करण्यात आल्या आहेत..उपनगरीय सेवा ठप्पकर्जत, खोपोली, नेरळ, बदलापूर आणि अंबरनाथ येथे शॉर्ट टर्मिनेशन आणि ओरिजिनेशनमुळे गाड्यांचे वेळापत्रक बदलले आहे. नेरळ ते कर्जत आणि कर्जत ते खोपोली लोकल सेवा रद्द केल्या आहे. परिणामी मेल, एक्सप्रेस आणि उपनगरी गाड्यांवर परिणाम होत असून काही एक्सप्रेस गाड्या कल्याणमार्गे आणि काही दौंडमार्गे वळवण्यात आल्या आहेत..Mumbai News: ‘पोलीस हाउसिंग’साठी समिती! मुंबईत ७५ भूखंडांवर ४५ हजार निवासस्थाने प्रस्तावित .प्रशासनाचे आवाहनट्राफिक ब्लॉक कालावधीत प्रवाशांनी रेल्वे वेळापत्रक तपासावे असे आवाहन रेल्वे प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. तसेच सुरक्षिततेसाठी देखभाल आवश्यक असल्याचे म्हणत प्रवाशांची गैरसोय झाल्यास दिलगीर आहोत, असे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.