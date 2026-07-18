Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी रविवार त्रासदायक ठरणार! लोकल सेवा बंद, मेल-एक्सप्रेसवरही परिणाम; कोणत्या मार्गावर?

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी मध्य रेल्वेकडून रविवारी (ता. १९) मुख्य लाइन आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा पूर्णपणे बंद राहणार असून काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावरही परिणाम होणार आहे. लोकल प्रवाशांबरोबरच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांतील प्रवाशांनाही याचा फटका बसणार आहे. पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी मार्गावर रविवारी दिवसा जम्बो ब्लॉक नसल्याने लोकल नियमित वेळापत्रकानुसार धावणार आहेत..मध्य रेल्वेकुठे : विद्याविहार ते ठाणेदरम्यान पाचवी आणि सहावी मार्गिकाकधी : सकाळी ८.०० ते दुपारी १.३० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून गोरखपूर, जयनगर, तिरुअनंतपुरम (नेत्रावती) आणि काकीनाडा पोर्टकडे जाणाऱ्या डाऊन मेल-एक्स्प्रेस गाड्या विद्याविहार स्थानकावर डाऊन जलद मार्गावर वळविण्यात वेतील. ठाणे स्थानकावर त्या पुन्हा मूळ मार्गावर आणल्या जातील. त्यामुळे या गाड्या १० ते १५ मिनिटे उशिराने धावतील, लांब पल्ल्याच्या गाड्या अप दिशेच्या गाड्या ठाणे स्थानकावर अप जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. त्यानंतर त्या विद्याविहार येथे पुन्हा मूळ मार्गावर आणल्या जातील. परिणामी, या सर्व अप मेल-एक्स्प्रेस गाड्यादेखील १० ते १५ मिनिटे उशिराने गंतव्यस्थानी पोहोचतील..Matheran Mini Train : माथेरानची 'राणी' हायड्रोजन इंजिनवर धावणार!.ट्रान्स-हार्बर रेल्वेकुठे : ठाणे ते वाशी/नेरूळ अप आणि डाऊन ट्रान्स-हार्बर मार्गकधी - सकाळी ११.१० ते सायंकाळी ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम - ठाणे-वाशी, ठाणे-नेरूळ आणि ठाणे-पनवेलदरम्यान अप व डाऊन ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील सर्व लोकल सेवा बंद राहतील. ठाणे येथून सकाळी १०.३५ ते सायंकाळी ४.०७ या वेळेत वाशी, नेरूळ आणि पनवेलकडे जाणाऱ्या सर्व डाऊन ट्रान्स-हार्बर सेवा रद्द राहतील. सकाळी १०.२५ ते सायंकाळी ४.०९ या वेळेत ठाण्याकडे येणाऱ्या सर्व अप सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत..पश्चिम रेल्वेकुठे - वसई रोड ते वैतरणा अप आणि हाऊन जलद मार्गकधी - शनिवार (ता. १८) रात्री ११.५५ ते रविवार (ता. १९) पहाटे ४.३० वाजेपर्यंतपरिणाम - ब्लॉकच्या कालावधीत विरारहून पहाटे ४.३५ वाजता सुटणारी गाडी क्रमांक १११०१ विरार-भरूच मेमू ही २० मिनिटे उशिराने पहाटे ४.४५ वाजता सुटेल. रविवार (ता. १९) रोजी पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावर कोणताही दिवसकालीन जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार नसल्याने लोकल सेवा नियमित वेळापत्रकानुसार धावतील. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेवरील प्रवाशांना दिवसा ब्लॉकमुळे कोणतीही गैरसोय होणार नाही..Mumbai Local Train : मुंबईकरांसाठी खुशखबर! मध्य रेल्वेवर १५ डब्यांच्या लोकलच्या आणखी १० फेऱ्या, १२ डब्यांच्या लोकलचे १५ डब्यांत रूपांतर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.