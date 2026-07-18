मुंबई

Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी रविवार त्रासदायक ठरणार! लोकल सेवा बंद, मेल-एक्सप्रेसवरही परिणाम; कोणत्या मार्गावर?

Mumbai Local Megablock: मध्य रेल्वेकडून रविवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे लोकल सेवांवर परिणाम होणार असून प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता आहे.
Mumbai Local Train Megablock

Mumbai Local Train Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी मध्य रेल्वेकडून रविवारी (ता. १९) मुख्य लाइन आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा पूर्णपणे बंद राहणार असून काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावरही परिणाम होणार आहे. लोकल प्रवाशांबरोबरच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांतील प्रवाशांनाही याचा फटका बसणार आहे. पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी मार्गावर रविवारी दिवसा जम्बो ब्लॉक नसल्याने लोकल नियमित वेळापत्रकानुसार धावणार आहेत.

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