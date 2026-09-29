मुंबई

Central Railway: प्रवाशांनो लक्ष द्या! मध्य रेल्वेवर ७५ दिवसांचा विशेष ब्लॉक, मेल/एक्सप्रेसच्या वेळापत्रकात बदल

Central Railway Megablock: मध्य रेल्वेवर ७५ दिवसांचा विशेष ब्लॉक घेतला जाणार आहे. या कालावधीत मेल/एक्सप्रेसच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे.
Central Railway Megablock

Central Railway Megablock

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मध्य रेल्वे मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक १४ आणि १५ वर पुनर्विकास कामासाठी ७५ दिवसांचा ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेतला जाणार आहे. या कालावधीत अनेक रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल केले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांनी वेळावतर्क पाहूनच प्रवासाचं नियोजन करा, असे आवाहन कऱण्यात आले आहे.

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