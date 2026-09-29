Central Railway: प्रवाशांनो लक्ष द्या! मध्य रेल्वेवर ७५ दिवसांचा विशेष ब्लॉक, मेल/एक्सप्रेसच्या वेळापत्रकात बदल

मुंबई : मध्य रेल्वे मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक १४ आणि १५ वर पुनर्विकास कामासाठी ७५ दिवसांचा ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेतला जाणार आहे. या कालावधीत अनेक रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल केले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांनी वेळावतर्क पाहूनच प्रवासाचं नियोजन करा, असे आवाहन कऱण्यात आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वे मार्गावर तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करणे, सिग्नल यंत्रणेचे काम, प्लॅटफॉर्मचे विस्तारीकरण तसेच आधुनिकीकरणाच्या कामासाठी मेगाब्लॉक घेतला जातो. याचप्रकारे मध्य रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक १४ आणि १५ वर पुनर्विकास कामासाठी विशेष ब्लॉक घेण्याची घोषणा केली आहे..मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर ट्रॅफिक जाम! टेम्पो पलटी झाल्याने वाहनांच्या रांगाच रांगा, 4-5 तासांपासून भीषण कोंडी.रेल्वे लँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीद्वारे सीएसएमटी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या टप्पा-१ अंतर्गत हे काम हाती घेण्यात आले आहे. सीएसएमटीमधील प्लॅटफॉर्म क्रमांक १४, १५ आणि स्टेब्लिंग लाइन १५ वर पायाभरणीचे काम केले जाणार आहे. यासाठी मध्य रेल्वेवर १ ऑक्टोबर ते १५ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत ७५ दिवसांचा ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हे काम पूर्ण होईपर्यंत प्लॅटफॉर्म क्रमांक १४ आणि १५ वरील रेल्वे वाहतूक बंद असणार आहे..मेल/एक्सप्रेस गाड्यांचे दादर आणि ठाणे येथे शॉर्ट टर्मिनेशनदादर येथे शॉर्ट टर्मिनेट होणाऱ्या गाड्या :-11002 बल्लारशाह–CSMT नंदीग्राम एक्सप्रेस12810 हावडा–CSMT एक्सप्रेस12112 अमरावती–CSMT एक्सप्रेस11020 भुवनेश्वर–CSMT कोणार्क एक्सप्रेस22120 मडगाव–CSMT तेजस एक्सप्रेस22144 बिदर–CSMT एक्सप्रेस22108 लातूर–CSMT एक्सप्रेसठाणे येथे शॉर्ट टर्मिनेट :-12134 मंगळुरू–CSMT एक्सप्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.