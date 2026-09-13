Indian Railway: तिकीट बुक न झालेल्यांसाठी गुडन्यूज! कोकणात 4 अनारक्षित रेल्वे सोडण्याचा निर्णय, मध्य रेल्वेची घोषणा

मुंबई : गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या भाविकांसाठी मध्य रेल्वेने मुंबईतून आणखी चार अनारक्षित फेऱ्या जाहीर केल्या आहेत. गाडी क्रमांक ०१००९ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून १२ आणि १३ सप्टेंबरला दुपारी १.४५ वाजता सुटेल, तर परतीची गाडी क्रमांक ०१०१० सावंतवाडी रोडहून १३ आणि १४ सप्टेंबरला पहाटे ४.०५ वाजता सुटणार आहे..अनारक्षित गाड्यांना दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, राजापूर रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ आणि झारापसह २३ स्थानकांवर थांबा देण्यात येणार आहे. या गाड्यांना १२ शयनयान, सहा सामान्य द्वितीय श्रेणी आणि दोन गार्ड ब्रेक व्हॅन असतील. अनारक्षित डब्यांसाठी यूटीएस प्रणाली तसेच 'रेलवन' अॅपद्वारे तिकीट काढता येणार आहे..Mumbai Metro: गणेशोत्सवात मुंबई मेट्रोची स्पेशल सर्व्हिस! मध्यरात्रीपर्यंत विशेष सेवा, शेवटची ट्रेन कधी धावणार?.दरम्यान, गणेशोत्सवासाठी १४ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान देशभरात ३८६ गणपती विशेष गाड्या धावणार आहेत. यामध्ये मध्य रेल्वेच्या २५८, पश्चिम रेल्वेच्या ६४, कोकण रेल्वेच्या ५८ आणि दक्षिण मध्य रेल्वेच्या सहा विशेष गाड्यांचा समावेश आहे. स्थानकांवर आरपीएफ, जीआरपी आणि शहर पोलिस यांच्यावर सुरक्षेची जबाबदारी असणार आहे..Manoj Jarange: मुंबईत आंदोलनाला परवानगी नाकारली, मनोज जरांगे आक्रमक; काय म्हणाले? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.