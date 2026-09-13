मुंबई

Indian Railway: तिकीट बुक न झालेल्यांसाठी गुडन्यूज! कोकणात 4 अनारक्षित रेल्वे सोडण्याचा निर्णय, मध्य रेल्वेची घोषणा

Ganeshotsav Special Train: मध्य रेल्वेने कोकणात 4 अनारक्षित रेल्वे सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना दिलासा मिळाला आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या भाविकांसाठी मध्य रेल्वेने मुंबईतून आणखी चार अनारक्षित फेऱ्या जाहीर केल्या आहेत. गाडी क्रमांक ०१००९ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून १२ आणि १३ सप्टेंबरला दुपारी १.४५ वाजता सुटेल, तर परतीची गाडी क्रमांक ०१०१० सावंतवाडी रोडहून १३ आणि १४ सप्टेंबरला पहाटे ४.०५ वाजता सुटणार आहे.

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