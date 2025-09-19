मुंबई

Local Megablock: तीन दिवस विशेष ब्लॉक! लाेकल, मेल-एक्स्प्रेसवर परिणाम, वेळापत्रकात बदल; पाहा कधी आणि कोणत्या मार्गावर?

Central Railway Megablock: मध्य रेल्वे मार्गावर तीन दिवस विशेष ट्रॅफिक व पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यावेळी उपनगरी सेवा पूर्णपणे ठप्प राहणार असून प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मध्य रेल्वेच्या कर्जत यार्ड रिमॉडेलिंग कामासाठी २२, २३ आणि २४ सप्टेंबरला विशेष ट्रॅफिक व पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या काळात कर्जत ते खोपोली-नेरळ मार्गावरील सर्व उपनगरी सेवा पूर्णपणे ठप्प राहणार आहेत. त्याचबरोबर काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांचे वेळापत्रक बदलले जाईल, तर काही गाड्या वळविण्यात येणार आहेत.

