Mumbai Local: गणेशभक्तांना दिलासा! मध्य रेल्वेचा मेगाब्लॉक रद्द, विशेष गाड्या सोडण्याचा निर्णय; पहा वेळापत्रक

मुंबई : मुंबईतील प्रवाशांना आणि गणेशभक्तांना दिलासा देण्यासाठी, मध्य रेल्वेने या रविवारी, ३१ ऑगस्ट रोजी मुख्य मार्ग आणि हार्बर मार्गावरील नियोजित मेगा ब्लॉक रद्द केला आहे. शनिवारी जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “सर्व गाड्या वेळापत्रकानुसार धावतील..मध्य रेल्वेने लालबागचा राजा आणि चिंचपोकळीचा चिंतामणीसह प्रमुख गणेश मंडळांमध्ये मोठी गर्दी होण्याची शक्यता असलेल्या दिवशी देखभालीचे काम करण्याचा पूर्वीचा निर्णय अधोरेखित केल्यानंतर लगेचच ही घोषणा करण्यात आली..Mumbai Local: २००हून अधिक लोकल फेऱ्या वाढणार, प्रवाशांना दिलासा मिळणार; रेल्वे प्रशासनाची योजना काय? .सुरुवातीला, रेल्वेने सीएसएमटी आणि विद्याविहार दरम्यान अप आणि डाउन स्लो मार्गांवर सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५ पर्यंत मेगा ब्लॉक आणि कुर्ला आणि वाशी दरम्यान हार्बर मार्गावर सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० पर्यंत अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी आणखी एक ब्लॉक जाहीर केला होता. मात्र सेंट्रल रेल्वेच्या या निर्णयावर टीका करण्यात आली होती. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने मेगाब्लॉक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे..मेगाब्लॉक रद्द करण्याच्या घोषणेसोबतच, मध्य रेल्वेने असेही सांगितले की ते चालू गणेशोत्सवासाठी रात्रीच्या विशेष उपनगरीय गाड्या चालवणार आहे. आगामी गणपती उत्सवादरम्यान उत्सव आणि विसर्जनादरम्यान भाविकांना सहज प्रवास करता यावा यासाठी विशेष रात्रीच्या उपनगरीय गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..विशेष गाड्यांचे आयोजनमध्य रेल्वेवरील या विशेष गाड्या ४ आणि ५ सप्टेंबर (गुरुवार/शुक्रवार), ५ आणि ६ सप्टेंबर (शुक्रवार/शनिवार) आणि ६ आणि ७ सप्टेंबर (शनिवार/रविवार) रोजी रात्री सीएसएमटी आणि कल्याण/ठाणे दरम्यान मुख्य मार्गावर धावतील. तर हार्बर मार्गावर, गणपती विसर्जनादरम्यान प्रवाशांना मदत करण्यासाठी सीएसएमटी आणि पनवेल दरम्यान फक्त ६/७ सप्टेंबर (शनिवार/रविवार) रात्री विशेष गाड्या धावतील..Lac की Lakh... दोघांमध्ये काय फरक? कोणता बरोबर आणि कोणता चूक?.पहा वेळापत्रकडाउन मेन लाईन (सीएसएमटी ते कल्याण/ठाणे)सीएसएमटी ते कल्याण: ०१:४० वाजता सुटेल, ०३:१० वाजता पोहोचेलसीएसएमटी ते ठाणे: ०२:३० वाजता सुटेल, ०३:३० वाजता पोहोचेलसीएसएमटी ते कल्याण: ०३:२५ वाजता सुटेल, ०४:५५ वाजता पोहोचेलअप मेन लाईन (कल्याण/ठाणे ते सीएसएमटी)कल्याण ते सीएसएमटी: ००:०५ वाजता सुटेल, ०१:३० वाजता पोहोचेलठाणे ते सीएसएमटी: ०१:०० वाजता सुटेल, ०२:०० वाजता पोहोचेलठाणे ते सीएसएमटी: ०२:०० वाजता सुटेल, ०३:०० वाजता पोहोचेल.डाउन हार्बर लाईन (सीएसएमटी ते पनवेल - फक्त ६/७ सप्टेंबर रोजी)सीएसएमटी ते पनवेल: ०१:३० वाजता सुटेल, पोहोचेल ०२:५० ताससीएसएमटी ते पनवेल: ०२:४५ वाजता सुटेल, ०४:०५ वाजता पोहोचेलअप हार्बर लाईन (पनवेल ते सीएसएमटी - फक्त ६/७ सप्टेंबर रोजी)पनवेल ते सीएसएमटी: ०१:०० वाजता सुटेल, ०२:२० वाजता पोहोचेलपनवेल ते सीएसएमटी: ०१:४५ वाजता सुटेल, ०३:०५ वाजता पोहोचेल.दरम्यान, मध्य रेल्वे प्रवाशांना वेळापत्रकाची नोंद घेण्याची आणि उत्सवाच्या रात्री सुरळीत आणि सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी या गणपती उत्सव विशेष उपनगरीय गाड्यांचा वापर करण्याची विनंती करते, असे निवेदनात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.