मुंबई

Mumbai Local: गणेशभक्तांना दिलासा! मध्य रेल्वेचा मेगाब्लॉक रद्द, विशेष गाड्या सोडण्याचा निर्णय; पहा वेळापत्रक

Central Railway: मुंबईतील प्रवाशांना आणि गणेशभक्तांना दिलासा देण्यासाठी, मध्य रेल्वेने या रविवारी, ३१ ऑगस्ट रोजी मुख्य मार्ग आणि हार्बर मार्गावरील नियोजित मेगा ब्लॉक रद्द केला आहे.
Mumbai Local Train
Mumbai Local TrainESakal
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील प्रवाशांना आणि गणेशभक्तांना दिलासा देण्यासाठी, मध्य रेल्वेने या रविवारी, ३१ ऑगस्ट रोजी मुख्य मार्ग आणि हार्बर मार्गावरील नियोजित मेगा ब्लॉक रद्द केला आहे. शनिवारी जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “सर्व गाड्या वेळापत्रकानुसार धावतील.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
central railway
Railway Administration
Railway Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com