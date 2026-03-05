मुंबई

Central Railway: मध्य रेल्वेची मोठी कारवाई! तिकिटाशिवाय प्रवास करणाऱ्या १६ लाख प्रवाशांना दणका, दंडाची रक्कम वाचून व्हाल थक्क

Railway Penalty On Passenger : मध्य रेल्वेने तिकिटाशिवाय प्रवास करणाऱ्यांविरोधात कारवाई मोहीम सुरू केली आहे. यामध्ये मुंबईत तिकिटाशिवाय प्रवास करणाऱ्या तब्बल १६ लाख प्रवाशांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे.
मुंबई : मध्य रेल्वे मुंबई विभागात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये योग्य तिकिटाशिवाय प्रवास करणाऱ्या १६.१६ लाख प्रवाशांकडून दंड म्हणून १.३१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. वातानुकूलित लोकलमधील १.१० लाख प्रकरणांमधून ३.५१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. आपल्या बोनाफाइड प्रवाशांना सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवास देण्याच्या प्रयत्नात, मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातर्फे अनधिकृत प्रवासाविरुद्धची मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे.

