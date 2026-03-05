Central Railway: मध्य रेल्वेची मोठी कारवाई! तिकिटाशिवाय प्रवास करणाऱ्या १६ लाख प्रवाशांना दणका, दंडाची रक्कम वाचून व्हाल थक्क

मुंबई : मध्य रेल्वे मुंबई विभागात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये योग्य तिकिटाशिवाय प्रवास करणाऱ्या १६.१६ लाख प्रवाशांकडून दंड म्हणून १.३१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. वातानुकूलित लोकलमधील १.१० लाख प्रकरणांमधून ३.५१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. आपल्या बोनाफाइड प्रवाशांना सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवास देण्याच्या प्रयत्नात, मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातर्फे अनधिकृत प्रवासाविरुद्धची मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे..आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (एप्रिल-२०२५ ते फेब्रुवारी-२०२६) या आर्थिक वर्षात, मुंबई विभागाच्या तिकीट तपासणी पथकांनी उपनगरीय आणि मेल व एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये वातानुकूलित लोकलसह अनियमित प्रवासाची १६.१६ लाख प्रकरणे शोधून काढली आहेत आणि त्यांच्याकडून दंड म्हणून ७१.३१ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. ही गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील १५.९० लाख प्रकरणांच्या तुलनेत २% वाढली आहे आणि गेल्या वर्षी वसूल केलेल्या ६८.५६ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ४ टक्क्यांनी वाढली आहे..Anti Conversion: मोठी बातमी! महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायद्याला मंजुरी; सक्तीचे धर्मांतर आणि लव्ह जिहादवर लगाम लागणार.एप्रिल-२०२५ ते फेब्रुवारी-२०२६ या कालावधीतील प्रकरणे आणि दंडाच्या रकमेचा तपशील खालीलप्रमाणे :• वातानुकूलित लोकलमधून - १.१० लाख प्रकरणे आणि दंड म्हणून ३.५१ कोटी रुपये वसूल केले.• प्रथम श्रेणीच्या डब्यांमधून - १.४६ लाख प्रकरणे आणि दंड म्हणून ४.६६ कोटी रुपये वसूल केले.• द्वितीय श्रेणीच्या डब्यांमधून - ११.६८ लाख प्रकरणे आणि दंड म्हणून ५८.६० कोटी रुपये वसूल केले.• मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांमधील भाड्यातील फरकातील - ५०८०९ प्रकरणे आणि दंड म्हणून २.९८ कोटी रुपये वसूल केले.• बुक न केलेल्या सामानाची - १.४० लाख प्रकरणे आणि दंड म्हणून १.५६ कोटी रुपये वसूल केले..वातानुकूलित लोकलमध्य रेल्वेमध्ये ९४ वातानुकूलित लोकल सेवा चालवल्या जातात, त्यापैकी १४ सेवा या वर्षी हार्बर लाईनवर सुरू करण्यात आल्या आहेत.वातानुकूलित लोकलमध्ये विशेष तिकीट तपासणी मोहिमेमुळे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये १.१० लाख प्रकरणे शोधण्यात आली आणि यामधून ३.५१ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात मदत झाली आहे, ज्यामध्ये दररोज सरासरी ४०१ प्रकरणे आणि १.२७ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.गेल्या वर्षी ८९,७९९ प्रकरणे आणि २.९६ कोटी रुपये वसूलीच्या तुलनेत हे प्रमाण जास्त आहे. यामध्ये प्रकरणे शोधण्यात २३% वाढ आणि वसूल केलेल्या दंडात १८%ची वाढ दिसत आहे..Thane News: मुंबई-ठाणे-कल्याण प्रवास सुसाट होणार! खाली रस्ता, मध्यभागी उड्डाणपूल आणि वर मेट्रो धावणार, जाणून घ्या संपूर्ण प्लॅन.फेब्रुवारी - २०२६ या महिन्यात, अनियमित प्रवासाची १.६५ लाख प्रकरणे आढळून आली आणि ८.५८ कोटी रुपये दंड म्हणून वसूल करण्यात आले. या प्रकरणांची आणि दंडाची रक्कम खालीलप्रमाणे आहे.• वातानुकूलीत लोकलमधून - १२२३५ प्रकरणे आणि दंड म्हणून रु. ३८.५६ लाख वसूल करण्यात आले.• प्रथम श्रेणीच्या डब्यांमधून - १२६५१ प्रकरणे आणि दंड म्हणून रु. ४०.१३ लाख वसूल करण्यात आले..• द्वितीय श्रेणीच्या डब्यांमधून - १.१३ लाख प्रकरणे आणि दंड म्हणून रु. ६.६८ कोटी वसूल करण्यात आले.• मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांमधील भाड्यातील फरकातून - १६३५९ प्रकरणे आणि दंड म्हणून रु. ९९.१३ लाख वसूल करण्यात आले.• बुक न केलेल्या सामानातून - १०५७९ प्रकरणे आणि दंड म्हणून रु. १२.८३ लाख वसूल करण्यात आले..तोतया पोलिसांना बसणार लगाम! अधिकारी, अंमलदारांना एनएफसी-क्यूआरयुक्त नवी ओळखपत्रे मिळणार.मुंबई विभागाद्वारे मेल व एक्सप्रेस गाड्या आणि उपनगरीय गाड्यांमध्ये वारंवार विशेष तिकीट तपासणी मोहिमा राबविण्यात येतात. ज्यामुळे अनियमित तिकिटे घेऊन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना शोधून दंड करण्यात मदत होतेच, शिवाय इतरांना तिकीटविना प्रवास करण्यापासून परावृत्त करण्यातही मोठा परिणाम होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.